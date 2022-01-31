الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن لمجلس الأمن: نستعد مع الشركاء لأى سيناريو روسى بشأن أوكرانيا

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن العالم يجب أن يكون واضحا بشأن تهديدات الإجراءات الروسية وأن يكون مستعدا للرد على المخاطر التي تمثلها تلك الإجراءات على الجميع، في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية.

جاء ذلك في كلمة لجو بايدن وجهها اليوم خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال بايدن خلال كلمته إنه يجب على العالم رفض استخدام القوة والدعوة إلى وقف التصعيد العسكري ودعم الدبلوماسية كأفضل طريق للمضي قدما، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم خطوة حاسمة في حشد العالم للتحدث بصوت واحد.

وأضاف الرئيس الأمريكي "تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها الاستعداد لكل سيناريو،  وإذا كانت روسيا صادقة بشأن معالجة مخاوفنا الأمنية من خلال الحوار فستواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها الانخراط بحسن نية".

وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة أوضحت للمجتمع الدولي الآثار الكاملة لهذا التهديد ليس فقط بالنسبة لأوكرانيا ولكن بالنسبة للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والنظام الدولي الحديث.

وقال الرئيس الأمريكي إنه في جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم عرضت الولايات المتحدة بالتفصيل الطبيعة الكاملة للتهديد الروسي لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

وأضاف بايدن في بيانه لمجلس الأمن "نستعد مع الشركاء لأي سيناريو روسي بشأن أوكرانيا و عواقب وخيمة وسريعة لأي هجوم روسي على أوكرانيا".

فيما قالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد خلال كملتها بجلسة لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا، إن روسيا تريد زيادة عدد قواتها في بيلاروسيا بنحو 30 ألف جندي.

وأضافت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة ان الولايات المتحدة تهدف إلى حماية الأمن والسلام الدوليين وقامت بتقديم دعما لأوكرانيا بناء على طلبها، مشيرة إلى أن جلسة مجلس الأمن يجب أن تبحث الأنشطة العدائية الروسية تجاه أوكرانيا.

الرئيس الامريكي جو بايدن مجلس الأمن الدولي نيويورك الأزمة الأوكرانية روسيا الولايات المتحدة

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