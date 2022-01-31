وزارة الأوقاف تعلن عن 2000 وظيفة خالية.. شروط التقديم
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على بوابة الوظائف الحكومية عن حاجتها إلى عدد من الوظائف.
وقالت الوزارة في بيان إن الوظائف المطلوبة هي:
أولًا : 1000 وظيفة لدرجة إمام وخطيب ومدرس بنظام التعاقد بالشروط التالية :
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا .
- مؤهل عال أزهري مناسب .
- ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد) .
- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان) .
- إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان) .
- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة) .
- صورة المؤهل .
- صورة المؤهل الأعلى إن وجد .
- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة .
ثانيًا : 1000 وظيفة لدرجة عامل مسجد بنظام التعاقد بالشروط التالية :
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا .
- مؤهل أقل من المتوسط (إعدادية عامة - إعدادية أزهرية) .
- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان) .
- إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان) .
- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة .
- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة) .
- صورة المؤهل .
يتم التقدم إلكترونيًّا على الرابط التالي :
https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ==
عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية اعتبارًا من 15/ 2/ 2022م حتى 2/ 3/ 2022م ، مع الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك.