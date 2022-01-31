انطلاق مؤتمر اليوم الواحد لذوي الهمم بثقافة السويس

أقام فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة مؤتمر اليوم الواحد لذوي الهمم بعنوان (الوعي المجتمعي ودوره في الوصول لحياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة).

تناول المؤتمر مجموعة من المحاور وهي المحور الاول ( التمكين الرقمي للاشخاص ذوي الاعاقة.من النفاذ الى النفوذ) للمحاضر: الدكتور السيد النحراوي وادار الجلسة صادق عكرش

مؤتمر بثقافة السويس



وأبرز من خلالها أهمية التمكين الثقافي والمعرفي الذي يستند علي اساس نبدأ حق الأشخاص ذوي الاعاقة في المعرفة وامتلاك كافة آلياتها.

وجاء المحور الثاني مناقشات لدور الإعلام في النهوض بالوعي المجتمعي للارتقاء بحياة الاشخاص ذوي الاعاقة، حاضره خلاله محمد مختار، وأدار الجلسة سامح الجلاد، والمحور الثالث (الدمج بين الرفض والقبول) خاضرت خلاله شيماء عبدالرازق، والمـحـور الرابع التدخل المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة للمحاضر ايمان شبارة والذي تحدثت عن هو دعم متخصص للأطفال ذوي الإعاقة، واضطراب طيف التوحد، وتأخر النمو والاحتياجات الخاصة الأخرى.

مؤتمر بثقافة السويس

وتهدف برامج التدخل المبكر لذوي الهمم إلى تحسين نمط حياتهم وتنمية مهارات التخاطب لديهم، من خلال بعض الخدمات المتخصصة التي تُقدم للأطفال في سن صغيرة للغاية، كل طفل وفقًا لاحتياجاته.

وأدار جلسة الختام الإدارة الثقافية بالفرع بلال شوشة رئيس المؤتمر الدكتور السيد صبحي النحراوي،النحراوي، و أمين عـام المؤتمر محمد مختار غريب .

مؤتمر بثقافة السويس

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بذو الهمم وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 وهي تغيير نظرة المجتمع إلى أبنائنا ذوي القدرات الخاصة؛ وتحويلهم إلى قوة منتجة ومؤثرة في المجتمع وبرعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والكاتب محمد نبيل محمد رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي .

حضر المؤتمر حنان مرعي مدير إدارة التخطيط ومتابعة الأنشطة وآمال عيد رئيس قسم المكتبات وأحمد طة السيد مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات وشروق سعيد رئيس قسم الدرسات والبحوث وعدد كبير من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع ذويهم وذلك بمركز شباب فيصل.

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