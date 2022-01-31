«كارتيرون» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في كأس الرابطة غدًا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة مباراة طلائع الجيش المقرر لها غدًا الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لكأس الرابطة.



وضمت القائمة محمد عواد والسيد عطية في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع محمد عبد مالغني وحسام عبد المجيد وعبد ألله جمعة ومحمد عبدالشافي وأحمد زكي ومحمد طارق، وفي الوسط محمود عبدالرازق “شيكابالا” ومحمد أشرف “روقا” ومحمد حسام “بيسو” ويوسف إبراهيم “أوباما” وإسلام جابر ومحمد أوناجم وماجد هاني وسيد محمد عبدالله وسيف جعفر، وفي الهجوم حسام أشرف ويوسف أسامة وعمر السعيد.



ويحتل الزمالك المركز الخامس في المجموعة الثالثة لكأس الرابطة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن فاركو صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، فيما يتواجد طلائع الجيش في المركز السادس والأخير برصيد 3 نقاط.