الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستمع لأقوال عماد النحاس في بلاغه ضد رضا عبد العال

رضا عبد العال
رضا عبد العال

تواصل نيابة أكتوبر ثالث، التحقيقات في اتهام رضا عبد العال، بسب وقذف عماد النحاس وربيع ياسين ومختار مختار لاعبي النادي الأهلي السابقين، عبر أحد البرامج بقناة فضائية.

واستمع أحمد محرم وكيل النيابة، لأقوال عماد النحاس في البلاغ رقم 681 لسنة 2020 إداري ثالث أكتوبر، والذي اتهم فيه الكابتن رضا عبد العال، بسبه وقذفه، ووصفه له بأنه ينتمي لجماعة الإخوان.

واستمعت النيابة في وقت سابق لأقوال كل من الكابتن ربيع ياسين ومختار مختار، وأمرت النيابة بتفريغ الأقراص المدمجة والاسطوانات والمستندات المقدمة من الشاكين.

وقدم المحامي محمد رشوان دفاع الكابتن ربيع يس والكابتن مختار مختار والكابتن عماد النحاس مستندات خلال جلسة التحقيق ، تؤكد الأضرار البالغة التي تعرض لها الشاكين، من جراء الجريمة التي ارتكبها المتهم عقب بوصفه لهما أنهما إخوان، ووقفا على منصة اعتصام النهضة عقب سقوط محمد مرسي.

وقال المحامي محمد رشوان إن الكابتن ربيع يس والكابتن مختار مختار نفيا فى التحقيقات ما نسبه الكابتن رضا عبد العال لهما، مؤكدين عدم وجود خلافات مع عبد العال، وأنهم شاركا مع منتخب مصر في عدة بطولات.

وكان رضا عبدالعال، لاعب نادي الأهلي والزمالك السابق، هاجم ياسين والنحاس، أثناء استضافته ببرنامج شيخ الحارة بقناة القاهرة والناس، قائلا: الكابتن ربيع ياسين كان بيوقف على المنصة في اعتصام النهضة، وعماد النحاس كان بيرقص في اعتصام النهضة، ودة ظهر في فيديوهات منتشرة على اليوتيوب.

نيابة أكتوبر الكابتن رضا عبد العال عماد النحاس ربيع ياسين مختار مختار

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