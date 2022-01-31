الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستماع لأقوال أسرة سائق «توك توك» عُثِر على جثته في العياط

جثة
جثة

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة شاب قتله مجهولون لسرقة التوك توك الخاص به في إحدى قرى العياط، لكشف ملابسات الحادث، وذكرت زوجته أن المجني عليه خرج للعمل وحاولت الاتصال به إلا أنها فوجئت بعدم الاستجابة لاتصالها، حتى تلقت اتصالًا بالعثور على جثته.

ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، وتتبع خط سير القتيل من مكان تحركه بالتوك توك حتى مكان العثور على جثته.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بقرية في العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مصاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى هوية المجني عليه، ومحل إقامته  وتبين أنه سائق توك توك، وتم الاعتداء عليه وسرقة التوك توك الخاص به.

ولجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وتتبع خط سير الضحية منذ استدراجه حتى مكان العثور على جثته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة عقب مناظرتها، وباشرت النيابة التحقيق.

المباحث شاب قتله التوك توك سرقة التوك توك العياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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