رابط موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 من الكلمات الأكثر بحثا عن موقع جوجل من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تعد الوسيلة الوحيدة للحصول على حقوقهم التي يمنحها لهم القانون.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الموقع والخطوات ومميزات الكارت الخدمي والأوراق المطلوبة للحصول عليه.



رابط موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

يستطيع الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر استخراج أو تجديد البطاقة الخدمية عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارتي التضامن الاجتماعي والصحة وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الخطوة الأولى: الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط ( من هنا).

الخطوة الثانية: اختيار أيقونة الاستعلام عن البطاقة الخدمية.

الخطوة الثالثة: كتابة بيانات الراغب في الحصول على البطاقة كاملة في الخانات المخصصة لذلك.

الخطوة الرابعة: تحديد نوع ودرجة الإعاقة.

الخطوة الخامسة: تدوين بيانات مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له.

الخطوة السادسة: الضغط على زر الاستعلام.

الخطوة السابعة: الحصول على كافة المعلومات المراد الاستعلام عنها.



مميزات كارت الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة

تقديم الدولة العديد من المميزات بموجب الكارت الخدمي الذي تصدره وزارة التضامن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بشؤون الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر.

ومن أبرز الخدمات التي تمنحها لهم الدولة هى:-

الكشف الطبي المجاني في مستشفيات وزارة الصحة و المستشفيات التعليمية ومستشفيات القوات المسلحة.

صرف العلاج بالمجان.

خصومات في قيمة تذاكر المواصلات العامة.

الإعفاء من المصروفات الدراسية.

نسب في شقق وزارة الإسكان وأيام خاصة لهم بالسحب والتقديم.

نسب في كافة الوظائف الشاغرة المعلن عنها.

إعفاء جمركي و ضريبي على الأجهزة التعويضية والسيارات الطبية.

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الأوراق المطلوبة للحصول على البطاقة الخدمية للمعاقين

يمكن استخدام رابط موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 لتحميل الأوراق المطلوبة للتقديم والتي تتلخص فيما يلي:-