الإثنين 31 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن توجه بسرعة إنقاذ 3 مواطنين بينهم سيدة مسنة

بلا مأوى
بلا مأوى

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

IMG-20220131-WA0007

وأشارت الاستغاثة إلى وجود مواطن بلا مأوى بشارع صلاح سالم بمنطقة مزلقان محي الدين بمحافظة بني سويف، علما بأن المواطن يظهر عليه علامات الإعياء والإرهاق الشديد بسبب سوء حالة الطقس وسوء التغذية، الأمر الذي أدى إلى حالة هذيان شديد مما يعرض حياته للخطر.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة بني سويف ببحث ودارسة الاستغاثة، وتم العثور على المواطن بلا مأوى محل الاستغاثة، وعليه فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي لحالة المواطن والتأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفور الاطمئنان على حالته الصحية فقد تم إيداع المواطن بإحدى دور الرعاية الإجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وحمايته من مخاطر الشارع.

IMG-20220131-WA0008

وفي ذات السياق وجهت وزيرة التضامن الإجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بسرعة بحث شكوى ثانية قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى استغاثة مواطنة مسنة بمحافظة الجيزة بالمسؤولين برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بشأن طلب علاجها، وكذلك إيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، وذلك نظرا لسوء حالتها الصحية وتقدمها في السن، حيث تبلغ ٨٠ عاما وليس لديها عائل، وأصبحت غير قادرة على خدمة نفسها. 

وأشارت وزارة التضامن، إلى أنه تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة بالانتقال إلى موقع الشكوى، حيث تولى المختصين بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع مدير مستشفى حميات إمبابة، وهيئة الإسعاف المصرية، حيث تم نقل المواطنة إلى المستشفى وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وقد تبين اشتباه إصابة المواطنة بفيروس كورونا المستجد. 

IMG-20220131-WA0010

وتقرر إعادة المواطنة إلى محل إقامتها مرة أخرى لتناول العلاج اللازم، وبمتابعة حالة المواطنة وبعد استقرار الحالة الصحية، حيث أظهرت نتائج الفحوصات النهائية أن المواطنة قد تعافت من  فيروس كورونا المستجد، وعليه فقد تم التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية ونقل المواطنة وايداعها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

في حين وجهت وزيرة التضامن الإجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة  بسرعة بحث شكوى ثالثة قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، حيث أشارت إلى وجود مواطن مسن "قادرون باختلاف " بلا مأوى بشارع النحاس بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وأوضحت أنه تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية بالتوجه إلى موقع الشكوى والعثور على المواطن، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي والاطمئنان على الحالة الصحية له وإيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، وذلك لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وحمايته من مخاطر الشارع وسوء حالة الطقس.

مجلس الوزراء وزيرة التضامن حالة الطقس فيروس كورونا التواصل الاجتماعي فريق التدخل السريع منظومة الشكاوى دور الرعاية

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطورة «عولمة» القيم

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لحريق عمارة الشعراوي في الحسين.. وإنقاذ 12 شخصًا

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

«الاعتذار» كلمة السر.. «الداخلية» تكشف تفاصيل واقعة «فتاة الشرقية»

«الصحة»: إصابة 11 مواطنًا فى حريق منطقة الحسين بالقاهرة

وزيرة البيئة تكشف حقيقة تعرض الدلتا للغرق بسبب التغيرات المناخية

مصادر توضح حقيقة إخلاء المدينة الجامعية بجامعة القاهرة وإلغاء الترم الثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد جلال فراج

«غنى يا على».. عن على الحجار وملك وبينهما BTS

حسين دعسة

خيارات حلف الناتو في الازمة الروسية-الأوكرانية

محمد العسيري

تغريبة ياسر رزق

ماجد حبته

إعادة تدوير شعث الصغير

عبدالوهاب داود

«الأستاذ».. قواعد المحبة والوداع فى شريط سينمائى فاتن

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

صور

مصر في سرادق عزاء ياسر رزق

عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في مسجد المشير

ندوة كتابات عبدالتواب يوسف

محطة تل أبيب

المزيد

صعوبات يواجهها العملاء: تفاصيل استقالة وحدة العمليات الخاصة بـ"الموساد"

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟