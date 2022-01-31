الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتظام سير امتحانات اللغة الإنجليزية بالشرقية.. والمحافظ يتفقد اللجان

تفقد الامتحانات
تفقد الامتحانات

أعلن ديوان عام محافظة الشرقية، انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم، فى امتحان اللغة الإنجليزية على مستوى مدن ومراكز المحافظة

وقد تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجان إمتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2021 - 2022  بمدرسة منيا القمح الرسمية للغات التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية و التي تضم 11 لجنة وتستوعب 217 طالب و طالبة.

 واطمئن محافظ الشرقيةمن الطلاب على مستوى الأسئلة الموضوعة بإمتحان اللغة الإنجليزية ، مؤكداً أن الإمتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسي متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

و شدد المحافظ على توفير أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه وتهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر، مؤكداً على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.

و من جانبه أوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم ، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 136 ألف و500 طالب و طالبة أمام 765 لجنة إمتحانيه مقسمين إلى 134 ألف و415 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة يؤدون الإمتحان بـ 741 لجنة  و 2019 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية يؤدون الإمتحان بـ 18 لجنة و55 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية للصم يؤدون الإمتحان بـ 5 لجان و 11 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين يؤدون الإمتحان بلجنة واحدة وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز و مدن المحافظة.

محافظة تعليم مستوى امتحانات انجليزي لجان اسئلة

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