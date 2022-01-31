6 فبراير.. نظر دعوى ضد وزير الشباب و«حطب» لوقف انتخابات اللجنة الأوليمبية

حددت محكمه القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 6 فبراير 2022 لنظر أول جلسات الدعوى المستعجلة التي أقامها أيمن محفوظ المحامي مطالبا فيها بصفة مستعجلة ببطلان الدعوى للانتخابات اللجنة الاوليمبية ووقف تلك الانتخابات، مختصما فيها وزير الرياضة والمهندس هشام حطب.

وكشف مقدم الدعوى أن القضاء الإداري هو الحصن الحصين لمقدرات الشعب وحائط الصد لاي محاولة للانحراف أي مسئول بقراره عن تطبيق القانون او مصلحه الشعب، ان محكمه القضاء الاداري ستكون هي الفيصل في إصدار قرار بوقف الدعوة للانتخابات اللجنة الاولمبية وتحقيق مصالح الأسرة الرياضية.