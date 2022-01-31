الإثنين 31 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

6 فبراير.. نظر دعوى ضد وزير الشباب و«حطب» لوقف انتخابات اللجنة الأوليمبية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حددت محكمه القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 6 فبراير 2022 لنظر أول جلسات الدعوى  المستعجلة التي أقامها أيمن محفوظ المحامي مطالبا فيها بصفة مستعجلة ببطلان الدعوى للانتخابات اللجنة الاوليمبية ووقف تلك الانتخابات، مختصما فيها وزير الرياضة والمهندس هشام حطب.

وكشف مقدم الدعوى أن القضاء الإداري هو الحصن الحصين لمقدرات الشعب وحائط الصد لاي محاولة للانحراف أي مسئول بقراره عن تطبيق القانون او مصلحه الشعب، ان محكمه القضاء الاداري ستكون هي الفيصل في إصدار قرار بوقف  الدعوة للانتخابات اللجنة الاولمبية وتحقيق مصالح الأسرة الرياضية.

محكمة القضاء الإداري القضاء الادارى الانتخابات اللجنة الاوليمبية وزير الرياضة نظر الدعوي

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