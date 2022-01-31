إصابة 5 بينهم سيدتين إثر حادثي سير متفرقين بالشرقية

أُصيب 5 أشخاص بينهم سيدتين وطفل، بكسور وكدمات وإصابات متفرقة، اليوم الإثنين، إثر حادثي سير بنطاق مركزي فاقوس وصان الحجر بالشرقية، وتم نقلهما لمستشفى فاقوس وصان الحجر لتلقي الإسعافات الأولية.

ووقع الحادث الأول بين سيارة ملاكي مع جرار زراعي بنزلة كوبري السحارة دائرة مركز فاقوس، وأسفر عن إصابة كل من: "عصام جمعة يوسف" البالغ من العمر 30 عامًا - مقيم بقرية أكياد - مصابًا بكسر بالذراع الأيسر، و"إسراء السيد" البالغة من العمر 22 عامًا - مقيمة بقرية أكياد - مصابة بسحجات وكدمات، و"نعمات محمد" البالغة من العمر 57 عامًا - مقيمة بالحسينية - مصابة بكسر بالساق اليسرى، وتم نقلهم إلى مستشفى فاقوس المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية.

فيما وقع الحادث الثاني بنطاق مدينة صان الحجر، إثر انقلاب دراجة بخارية بالطريق، وأسفر عن إصابة "محمد على إبراهيم" البالغ من العمر 32 عامًا - مقيم بصان الحجر - مصابًا بجرح قطعي بالجبهة، و"فتحي أحمد الديب" البالغ من العمر 15 عامًا - مصابًا بسحجات وكدمات، وتم نقلهما إلى مستشفى الحسينية لتلقي الإسعافات الأولية.