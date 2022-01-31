موعد تحسن الأحوال الجوية وخريطة سقوط الأمطار من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال تقلبات الجو التي يشعر بها سكان كافة المحافظات.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة و خريطة الرياح في القاهرة والمحافظات.



موعد تحسن الأحوال الجوية وخريطة سقوط الأمطار

أكد مركز التنبؤات التابع لهيئة الأرصاد الجوية أن هناك تحسين في الطقس غدا الثلاثاء الموافق 1 فبراير المقبل حيث أوضحت الصور التي رصدها القمر الصناعي عدم وجود سحب تحجب الرؤية وتؤدي إلى سقوط الأمطار بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع الشمس على أغلب المحافظات.

فيما تعرضت كافة محافظات جمهورية مصر العربية إلى موجة من الصقيع وانخفاض درجات الحرارة مصحوبة بنشاط رياح التي أدت إلى سقوط أمطار غزيرة في كافة المدن استمرت قرابة 6 أيام بفعل كتل جوية باردة قادمة من دول أوروبا حيث تعرضت معظم الدول إلى سقوط جليد وتجمد الكثير من الكائنات الحية.



خريطة سقوط الأمطار والرياح خلال الفترة المقبلة

عقب انتهاء موجة الصقيع التي شعر بها سكان كافة المحافظات تتحسن الحالة الجوية بدأ من الغد فيما يستمر سقوط الأمطار الخفيفة على فترات متباعدة على عدد من المحافظات بسبب الطقس البارد المتعارف عليه في الأجواء المصرية حيث يتوقع سقوط الأمطار في السواحل الشمالية وجنوب سيناء شمال الوجه البحري.

فيما يشعر جميع محافظات الجمهورية بموجة دفء وانتهاء موجه الصقيع وذلك في أواخر شهر طوبة المعروف بأنه أكثر الشهور القبطية برودة حيث تنخفض درجات الحرارة و تتساقط الأمطار على كافة محافظات الجمهورية.

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درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة

يبحث الجميع على موعد تحسن الأحوال الجوية وخريطة سقوط الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة عبر المنصات الإلكتروني لوضع خطط لمتطلبات حياتهم اليومية حيث وصلت درجات الحرارة في القاهرة العظمى 17 والصغرى 8 ومحافظة الإسكندرية العظمى 15 والصغرى 7 ومحافظة بورسعيد العظمى 17 والصغرى 11 ومحافظة دمياط العظمى 15 والصغرى 10 والسواحل الشمالية العظمى 16 والصغرى 10 وجنوب سيناء العظمى 20 والصغرى 13 وشمال الصعيد العظمى 17 والصغرى 6.