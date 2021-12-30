الخميس 30 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

حالة الطقس غدًا فى القاهرة الجمعة 31 ديسمبر 2021 وخريطة سقوط الأمطار

الامطار
الامطار

حالة الطقس غدا في القاهرة من أكثر الكلمات البحثية استخداما عبر محرك البحث العالمي جوجل مع التقلبات الجوية التي تسود كافة محافظات الجمهورية قبل ساعات من احتفالات رأس السنة 2022، ويستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير درجات الحرارة المتوقعة خلال رأس السنة وخريطة سقوط الأمطار في 31 ديسمبر 2021.

حالة الطقس غدًا فى القاهرة 31 ديسمبر 2021

مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة يبحث المواطنون الراغبون في قضاء أمسية مميزة عن حالة الأحوال الجوية في القاهرة والمحافظات، خاصة مع التقلبات الجوية التي يشعر بها كافة سكان جمهورية مصر العربية، حيث يتوقع خبراء مركز التنبؤات التابع لهيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وتؤثر حالة التقلب التي يشهدها الجو على حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط، حيث تؤدي سرعة الرياح التي تصل إلى 60 كم إلى ارتفاع موج البحر من مترين إلى 4 أمتار.

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درجات الحرارة المتوقعة خلال احتفالات رأس السنة 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا، انخفاض درجات الحرارة في محافظات الوجه القبلي والبحري، حيث تصل في القاهرة العظمى 18 والصغرى 12 والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 ومرسى مطروح العظمى 17 والصغرى 11 فيما تصل درجات الحرارة في بورسعيد العظمى 18 والصغرى 13 فيما تصل درجة الحرارة في دمياط العظمى 17 والصغرى 12.

فيما تشهد بعض المدن تباينا في درجات الحرارة، حيث تصل درجات الحرارة في سيوة العظمى 18 والصغرى 8 ومدينة السلوم العظمى العظمى 17 والصغرى 9 ومدينة شرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 14.

فيما حذرت الهيئة المواطنين من الخروج لقضاء ليلة رأس السنة في إحدى السهرات التي تجرى في أماكن مكشوفة.

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 خريطة سقوط الأمطار فى 31 ديسمبر 2021

حالة الطقس غدا في القاهرة وخريطة الأمطار من الكلمات التي تحظى على عدد قراءة عالية عبر المنصات الإلكترونية، حيث يتوقع سقوط الأمطار من متوسطة إلى ثقيلة ورعدية أحيانا مع احتفالات رأس السنة وحتى يوم الأحد المقبل بمعظم محافظات الجمهورية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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