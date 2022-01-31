الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

في عمارة الشعراوي.. وزير الأوقاف يكشف تفاصيل حريق الحسين

حريق عمارة الحسين
حريق عمارة الحسين

وجه محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رسالة طمأنة  لمحبي آل البيت وكل أهل مصر، مؤكدًا أن الحريق الذي شب بجوار مسجد الإمام الحسين لم يصب المسجد بأي ضرر، متمنيًا للجميع السلامة.

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حريق عمارة الحسين

ووجه وزير الأوقاف على الفور رئيس القطاع الديني ومدير مديرية الأوقاف بالقاهرة، قائلاً:"كنت أتابع الأمر معهم لحظة بلحظة، نسأل الله عز وجل السلامة للجميع، وأن يسلم الجميع من كل سوء".

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حريق عمارة الحسين

من ناحيته كشف الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن الحريق في الجهة المقابلة لمدخل السيدات لمسجد الحسين، وبالتحديد في العمارة التي كان يسكن فيها الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.

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حريق عمارة الحسين

أضاف رئيس القطاع الديني أنه حين بدأ نشوب الحريق توجهت قيادات وزارة الأوقاف إلى ساحة مسجد الحسين لمتابعة آثار الحريق.

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حريق عمارة الحسين
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حريق عمارة الحسين
مسجد الإمام الحسين وزير الأوقاف رئيس القطاع الدينى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الإمام الحسين

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وائل لطفي

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