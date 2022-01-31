سعر اليورو للشراء والبيع اليوم الإثنين لدى البنوك المصرية

واصل سعر اليورو للشراء والبيع اليوم الإثنين تراجعه عند مستوياته السابقة أمام الجنية المصرى لدى البنوك المصرية ، فى مستهل تعاملات الاسبوع الجارى، تزامنًا مع استقرار أسعار البيع والشراء لمعظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية.



سعر اليورو الإثنين 31-1-2022

وتذبذب سعر اليورو بين 17.392 جنيه - 17.450 جنيه للشراء و بين 17.5661 جنيه – 17.609 جنيه للبيع ، حيث هبط سعر اليورو لدى بنك الإسكندرية لأقل مستوياته بين البنوك المصرية والذى تراجع من 17.638 جنيه لـ 17.392 جنيه للشراء ومن17.825 جنيه لـ 17.609جنيه للبيع، وتراجع سعر اليورو لدى البنك المركزى المصرى من 17.6592 جنيه لـ 17.4509 جنيه للشراء ومن17.7757 جنيه لـ 17.5661 جنيه للبيع، كما تراجع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر من 17.4198 جنيه لـ 17.3948 جنيه للشراء ومن 17.6965 جنيه لـ 17.5863 جنيه للبيع، وللتحويل تراجع السعر من 17.4198 جنيه لـ 17.3948 جنيه للشراء ومن 17.6964 جنيه لـ 17.5863 جنيه للبيع.



وهبط سعر اليورو "بنكنوت" و"تحويل" لدى البنك الأهلي من 17.4167 جنيه لـ 17.3948 جنيه للشراء، ومن 17.6965 جنيه لـ 17.5863 جنيه للبيع، كما هبط سعر اليورو لدى البنك التجارى الدولى من 17.6645جنيه لـ 17.4171 جنيه للشراء ومن 17.8246 جنيه لـ 17.6086 جنيه للبيع.



كانت الثقة فى اقتصاد منطقة اليورو قد تدهورت لأدنى مستوياتها منذ 9 أشهر، حيث تراجع مؤشر الثقة إلى 112.7 نقطة في يناير من 113.8 المنقحة في ديسمبر، وذلك تزامنًا مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومتحور أوميكرون لتسود مخاوف من تباطؤ معدل تعافى الأنشطة الاقتصادية بمنطقة اليورو.



كما سجل معدل النمو الاقتصادى بمنطقة اليورو تراجعًا إلى أدنى مستوى له منذ 11 شهرا إلى قطاع الخدمات حيث أعاقت الزيادة الكبيرة في الإصابات خدمات تتطلب التواصل المباشر مع الزبائن.