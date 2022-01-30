حصاد مجلس الوزراء اليوم.. متابعة جهود الدولة المبذولة لمكافحة وعلاج الإدمان

شهد حصاد مجلس الوزراء اليوم، عدد من الأحداث الهامة، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الأحد؛ لمتابعة جهود الدولة المبذولة لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وعمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وخلال الاجتماع، تناولت نيفين القباج، تقريراً يرصد مقارنة لبيانات المسح القومي الشامل للتعاطي والإدمان التي تم إجراؤها خلال العامين2015، و2020، حيث أوضحت أن مؤشرات المسح سجلت انخفاضاً فى نسب التعاطى والإدمان خلال 2020 مقارنة بالبيانات والمؤشراتالتى تم رصدها عام 2015.

كما أشارت الوزيرة إلى أن ما تم إصداره من قرارات فى إطار مكافحة الادمان والتعاطي، قد ساهم فى خفض نسب المتعاطين للمواد المخدرة، لافتة إلى أنه وفقاً لبيانات حملات الكشف المبكر التى أجريت مؤخراً، فقد انخفضت نسب الحالات الايجابية بالجهاز الإدارى بالدولة، كما انخفضت كذلك نسب الحالات الايجابية بين سائقى الحافلات المدرسية.



https://www.dostor.org/3699699



كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لاستكمال متابعة الخطوات التنفيذية لتدقيق البيانات وحوكمتها بشأن ملف هيكلة منظومة الدعم، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامنالاجتماعي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يستهدف استعراض الخطوات التي تم اتخاذها نحو تحديث وتدقيق البياناتالمتعلقة بملف هيكلة منظومة الدعم، مجددًا التشديد على أن الدولة تستهدف التأكد بالفعل من وصول الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة إلى مستحقيه، واستبعاد الفئات غير المستحقة من خلال قاعدة بيانات، بما يؤدي إلى حوكمة المنظومة بالكامل.

من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الهدف النهائي للدولة من ملف هيكلة منظومة الدعم، هو حماية الفئات الأكثر احتياجًا،مؤكدًا أنه يتم التعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل أن تكون لدينا خريطة كاملة مدققة لكي يصل الدعم لمن يستحقه، كما أننانسعى لأن تكون لدينا منظومة متكاملة تعبر عن احتياجات المواطنين، ولذا فاللجنة المُشكلة لدراسة إعادة هيكلة الدعم لحماية كل من يحتاجإلى حماية تواصل عملها في تدقيق بيانات مستحقي الدعم.

https://www.dostor.org/3699574



وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة الجهود المبذولة للتغلب على معوقات الاستثمار فيما يتعلقبتخصيص الأراضي للمستثمرين، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي وزيرالتنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، واللواء محمدالزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشرف على قطاعالتخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على تقديم مختلف التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضى، لإقامةالأنشطة الصناعية والخدمية واللوجستية، وذلك بما يُسهم فى تحقيق التنمية المنشودة فى القطاعات المختلفة، مجدداً التأكيد على أهميةتفعيل الخريطة الاستثمارية، منوهاً فى هذا الصدد إلى دور الهيئة العامة للاستثمار فى مساعدة الجهات صاحبة الولاية فى الترويجوالتسويق للأراضى والمشروعات المختلفة المملوكة لها، فهى منصة لترويج المشروعات المختلفة.

https://www.dostor.org/3699566

فيما تابع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أحدث استطلاع تم إجراؤه عبر الإنترنت بواسطة مؤسسة "إبسوس موري" لصالح المنتدى الاقتصاديالعالمي على عينة من 19504 من المبحوثين البالغين في 28 دولة حول العالم؛ بهدف التعرف على مدى وعيهم بمفهوم الذكاء الاصطناعي،وذلك خلال ديسمبر 2021.

وقد أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 64% من المبحوثين في الـ 28 دولة حول العالم يرون أن لديهم وعي جيد بمفهوم الذكاء الاصطناعي،وقد جاء "صناع القرار بنسبة (74٪)، وأصحاب الأعمال (73٪)، وأولئك الذين يحملون شهادة جامعية (71٪)، وذوي المستوى الاقتصاديالأعلى في بلادهم (71٪) هم أكثر من يرون أنفسهم ذلك.



https://www.dostor.org/3699374

