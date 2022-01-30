الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

من داخل مؤسسة مجدي يعقوب للقلب.. حمادة هلال: «عشت لحظة بالعمر كله»

حماده هلال في مستشفى
حماده هلال في مستشفى مجدي يعقوب

زار الفنان حمادة هلال، وبسنت حاتم صاحبة مبادرة "لحظة بالعمر كله"، اليوم الأحد، مؤسسة مجدي يعقوب في أسوان.

وتجول "هلال" خلال الزيارة بمركز القلب، وشاهد الإمكانيات المتاحة به، والتقى بعددٍ من الأطفال الذين يتلقون العلاج داخل المؤسسة.

حماده هلال في مستشفى مجدي يعقوب


ووسط ترحيب كبير، استقبل العاملون بالمستشفى الفنان "حمادة هلال"، وقدموا له شرحًا حول طريقة العمل بالمستشفى ومفهوم جراحة القلب، والتطور الطبي الكبير الذي حدث مؤخرًا داخلها، مؤكدين أن الخدمة تقدم مجاناً لجميع المرضى، خاصة الأطفال الذين يمثلون 60% من الحالات التي يتم متابعتها بانتظام بعد إجراء الجراحة، كما يتم الاستعانة بأطباء وعلماء من الخارج من أجل تحقيق أفضل خدمة طبية. 

حماده هلال في مستشفى مجدي يعقوب 


وعبر “حمادة هلال” عن سعادته بالتواجد داخل هذا الصرح الطبي العملاق وقال: هى الزيارة الأولى لى بمركز مجدى يعقوب، بجد شاهدت التطور فى العلاج، والخدمات المقدمة للاطفال والكبار، كل الشكر للدكتور مجدى يعقوب ، وكل العاملين على خدمة الاطفال والكبار ، ليل نهار ،وتفاجأت بهذا التطور الحادث داخل غرف الأطفال والرعاية الكامة لهم.

حماده هلال في مستشفى مجدي يعقوب 


و قالت "بسنت حاتم " صاحبة مبادرة "لحظه بالعمر كله " نسعى دائما إلى إدخال الفرحة لقلوب أطفالنا ، والحمد لله ماشاهدناه من مسئولى والعاملين بمؤسسة دكتور مجدى يعقوب ،يدعو للفخر ، بوجود عبقرى باسم الدكتور يعقوب ، وكل الشكر للفنان حمادة هلال على قبول الدعوة وإدخال السعادة إلى قلوب الأطفال .

حماده هلال في مستشفى مجدي يعقوب 

من ناحية أخرى، يواصل حماده هلال تصوير الجزء الثاني من مسلسله الرمضاني “المداح”  والذي حقق نجاحا كبيرا بجزئه الأول والذي عرض في شهر رمضان الماضي ويشاركه البطولة هبه مجدي وأحمد بدير وخالد سرحان ومن إخراج أحمد سمير فرج. 

حمادة هلال الفنان حماده هلال زيارة حماده هلال لمستشفى مجدي يعقوب مستشفى مجدي يعقوب مجدى يعقوب

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