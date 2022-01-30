ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بمطروح

شهد طريق مطروح، اليوم، إصابة 9 في تصادم بين سيارتين وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

ورد إلى نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلهم لمستشفى العلمين.

واستقبل مستشفى العلمين 9 مصابين ضحايا الحادث وهم (محمد س.ج ٢٢ سنة المنوفيه يعانى جرح أعلى العين اليسري بحوالي ٣ سم، رمضان ر.ع ٢٦ سنة من المنوفية يعانى اشتباه كسر بالفقرات العنقية والساق اليمني جروح متفرقة بالوجه محمد س.س ٥٤ سنة البحيره يعانى اشتباه كسر بالساق اليسري وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبدالرحمن ص ٢٣ سنة اسكندريه يعانى جرح رضي بالساق اليمني احمد م 28 سنة من الإسكندرية كدمات وسحجات متفرقة بالجسم حاتم ط.ع ٢٣ سنة البحيرة اشتباه كسر بالساق اليسري وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم و علي ع.ع ٢٢ سنة طنطا كدمات وسحجات متفرقة بالجسم شريف ا.ا ٢٢سنة البحيرة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم محمد ر.ش 22 سنة من الإسكندرية كدمات وسحجات متفرقه بالجسم).