الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بمطروح

حادث مروري
حادث مروري

شهد طريق مطروح، اليوم، إصابة 9 في تصادم بين سيارتين وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

ورد إلى نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلهم لمستشفى العلمين.

واستقبل مستشفى العلمين 9 مصابين ضحايا الحادث وهم (محمد س.ج   ٢٢ سنة المنوفيه  يعانى جرح أعلى العين اليسري بحوالي ٣ سم، رمضان ر.ع  ٢٦ سنة من المنوفية يعانى اشتباه كسر بالفقرات العنقية والساق اليمني جروح متفرقة بالوجه محمد س.س ٥٤ سنة البحيره يعانى اشتباه كسر بالساق اليسري وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبدالرحمن ص ٢٣ سنة اسكندريه يعانى جرح رضي بالساق اليمني احمد  م  28 سنة من الإسكندرية  كدمات وسحجات متفرقة بالجسم حاتم ط.ع   ٢٣ سنة البحيرة اشتباه كسر بالساق اليسري وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم  و علي ع.ع ٢٢ سنة طنطا كدمات وسحجات متفرقة بالجسم  شريف ا.ا  ٢٢سنة  البحيرة  كدمات وسحجات متفرقة بالجسم  محمد ر.ش 22 سنة من الإسكندرية كدمات وسحجات متفرقه بالجسم).

حادث تصادم سيارات الإسعاف حادث مرورى محافظة مطروح مصابين فى حادث تصادم سيارتين حادث تصادم سيارتين تصادم بين سيارتين كدمات وسحجات ضحايا الحادث

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