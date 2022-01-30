الإثنين 31 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

من الورد لتحضير الطعام.. كيف تصبح رومانسيًا مع شريك حياتك؟

كيف تكون رومانسيًا؟
كيف تكون رومانسيًا؟

تعتبر الرومانسية من الأمور التي تساهم في توطيد العلاقة مع شريك الحياة، فإذا بدأت علاقتكما في الشعور بالصلابة فيجب عليك النظر في خطوط الرومانسية بينكم، ففي التقرير التالي سلط خبراء العلاقات الزوجية بموقع «cosmopolitan» الضوء على الطرق التي تجعلك رومانسيًا مع شريك حياتك.

تعلم لغة الحب

عندما يتعلق الأمر بالعلاقات يظهر كل شخص الحب ويستقبله بشكل مختلف وإحدى أفضل الطرق التي يمكنك من خلالها ضمان أن علاقتك بشريك حياتك مميزة، هو تعلم لغة الحب، فهو سلاحك السري الرومانسي، حيث يمكنك استشارة خبير العلاقات أو القراءة.

تخلص من التكنولوجيا

لا يجب أن تكون دراماتيكيًا، التخلي عن أجهزة الموبيل والتكنولوجيا أمر رومانسي من الدرجة الأولى، فهو يعني أنك مهتم بالطرف الأخر بشكل كبير.

امنحهم القليل من الحب

عندما يتعلق الأمر بالعلاقة الجنسية، أكد خبراء العلاقات أن ممارسة العلاقة الحميمة تساهم في التصدي للمشاكل بالإضافة إلى تحسين الحالة النفسية والمزاجية لطرفي العلاقة.

استمع باهتمام

عندما يتحدث شريكك، استمع بجدية، حتى ولو كانت أقل الموضوعات، انتبه إلى لغة جسدهم، واطرح عليهم أسئلة جذابة واستوعب إجاباتهم.

المساعدة في أعمال المنزل

المشاركة في الأعمال المنزلية، من الأمور الجيدة التي تساعدك في توطيد علاقتك مع شريك حياتك، فإذا كان شريكك يمر بيوم عصيب أو يشعر بالمرض، ففكر القيام بالأعمال المنزلية.

تحضير وجبة

من الأفكار الرومانسية، ويعجب بها الكثيرين، هي تقديم الطعام أو تحضير وجبة الفطار، فوفقًا للكثير من الإحصائيات، أكدت عدد من النساء أن تحضير وجبات الطعام من قبل الزوج من الأمور الرومانسية.

شراء الزهور

الأنثى كالوردة.. مقولة تربينا عليها، أذًا فتقديم الزهور من الأفكار الرومانسية، التي تحتاج إلى التفكير فيها، حيث أن تقديم وردة بعد الانتهاء من يوم عمل شاق أمر يساهم في تجديد الطاقة وزيادة الحب بينكم.

أرسل لها رسائل إلكترونية

تعشق الكثير من النساء المفاجآت، لذا فكلمة بحبك أو اشتقت إليك، من الكلمات التي لها عظيم الأثر في قلب المرأة، فمن وقت لأخر أرسل لها بعض الرسائل التي تحتوي على الكثير من الغزل.

الرومانسية الجنس العلاقة الحميمة العلاقات الزوجية العلاقة الجنسية شريك الحياة وجبة الفطار

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وائل لطفي

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