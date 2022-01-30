نبيل الحلفاوي: «الكرة المصرية أكدت هيبتها وكيروش هجر العناد»

أعرب الفنان نبيل الحلفاوي عن سعادته بفوز المنتخب الوطني على نظيره المغربي بهدفين لهدف في مباراة ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون.

وقال نبيل الحلفاوي، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "‏ألف مبروك الكرة المصرية تؤكد مكانتها وهيبتها في نهائى مبكر أمام المغرب.. كيروش هجر العناد والتجارب وآن الأوان ليرى عين الرضا من المصريين.

كل الدعم له ولأبطال منتخبنا. فخورون بكم. صلاح بذل جهدًا فوق العادة وربنا يديم ابتسامتك الجميلة. وألف سلامة لحجازي وحراس العرين المصري".

وكان عدد كبير من النجوم شاركوا في تهنئة منتخب مصر ومنهم الفنان شيكو الذي كتب وعلق وقال" مبروووووووك للرجالة ومبررررروك لمنتخب مصر"، وشاركه عدد كبير من النجوم التهنئة بالفوز على منتخب المغرب والتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية ومقابلة الكايمرون على أرضها ووسط جمهورها.

فيما قال النجم محمد هنيدي في منشور له عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "‏مبروووووووك لمصر مبروووك مبرووك والله وعملوها الرجالة"، وتابع: "‏منتخب بيقاتل لآخر ثانية.. حراس مرمى عالميين.. وقائد منتخب أثبت للعالم كله أنه فعلًا أفضل لاعب في العالم مبروووك لمصر".

وكتبت النجمة شيرين عبدالوهاب علي حسابها بموقع تويتر قائلة: "‏فوز مشرف لمنتخبنا المصري، عملوها الرجاله، مليون مبروك لبلادي مصر" .

يذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي كانت رمضان الماضي من خلال مسلسل القاهرة كابول مع الفنان طارق لطفي والفنان خالد الصاوي والفنان فتحي عبدالوهاب والفنانة حنان مطاوع والفنان أحمد رزق، من تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج سينرجي، وقدم دور والد الفنانة حنان مطاوع وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرض العمل الأخير خلال رمضان.