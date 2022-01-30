الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للتنشيط السياحة

24 صورة ترصد ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ

ختام فعاليات مهرجان
ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ

اختتمت فعاليات المهرجان العالمي الرابع لتنشيط السياحة لقصار القامة بشرم الشيخ تحت شعار “أنا وأنت واحد”، والذي تتضمن بطولة كأس العرب ٢٠٢٢، وانتهى بفوز مصر وتتويجها بالبطولة.

تضمنت فعاليات المهرجان بطولة كأس العرب لكرة القدم لقصار القامة بمشاركة منتخبات دول "العراق، الأردن، سوريا، فلسطين، السودان"، بجانب دعوة منتخب إسبانيا، وذلك بحضور فاكوندوا روخاس كابتن منتخب الارجنتين ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قصار القامة، والدكتور حسين حسن ابو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الاردنية، وشذا جروان عضو اللجنة الأولمبية السورية، رئيس مكتب العلاقات الدولية.

وأقيم على هامش المهرجان مسابقة ملكة جمال قصار القامة من المشاركات بالمهرجان، كما استعرض فريق الغطس الاقزام السبعة تحت الماء، فضلاً عن زيارة المتحف الجديد بشرم الشيخ.

ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ
ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ
ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ
ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ
ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ
ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ
ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ
ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ
ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ
ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ
ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ
ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ
ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ
ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ
ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ
ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ
ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ
ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ
ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ
ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ
ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ
ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ
ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ
ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ
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بشرم الشيخ قصار القامة بشرم الشيخ منتخب اسبانيا الأردن العراق محافظ جنوب سيناء تنشيط السياحة لشرم الشيخ

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