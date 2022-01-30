24 صورة ترصد ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ

للتنشيط السياحة

اختتمت فعاليات المهرجان العالمي الرابع لتنشيط السياحة لقصار القامة بشرم الشيخ تحت شعار “أنا وأنت واحد”، والذي تتضمن بطولة كأس العرب ٢٠٢٢، وانتهى بفوز مصر وتتويجها بالبطولة.

تضمنت فعاليات المهرجان بطولة كأس العرب لكرة القدم لقصار القامة بمشاركة منتخبات دول "العراق، الأردن، سوريا، فلسطين، السودان"، بجانب دعوة منتخب إسبانيا، وذلك بحضور فاكوندوا روخاس كابتن منتخب الارجنتين ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قصار القامة، والدكتور حسين حسن ابو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الاردنية، وشذا جروان عضو اللجنة الأولمبية السورية، رئيس مكتب العلاقات الدولية.

وأقيم على هامش المهرجان مسابقة ملكة جمال قصار القامة من المشاركات بالمهرجان، كما استعرض فريق الغطس الاقزام السبعة تحت الماء، فضلاً عن زيارة المتحف الجديد بشرم الشيخ.

ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ

ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ

ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ

ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ

ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ

ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ

ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ

ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ

ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ

ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ

ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ

ختام فعاليات مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ

5C99FF8A-AC02-403C-BB83-C3EB2074862C

FF6EB9FE-4BD4-4834-8275-AB6D8FC9FD94

BD5662CB-0CED-4FE9-9C9A-E54A69F44C6C

3F9B80D8-8A1F-4DA2-96C4-9664D5293F58

7682170B-4BB0-419F-8500-074768062792

0A193D24-D6CE-473C-A979-F97DEAF8AC9F

A8211454-26C4-49EC-ABEA-6D00EB4051D7

778651FF-0448-4F81-9C4C-E8EE460D1D2F

8E159449-8112-4802-A613-9D4391734928

F2D5716B-DE42-4369-9854-E79B55283558

76F57903-61C6-4DFA-A8EB-D86D767575A4

91B566FD-AFC2-43C5-9A13-D9E5BC7B3D03

3E0C7606-2273-4638-8E2D-B326769E24FE

FCFA6570-E6C3-4612-AA0B-1B59F2CA9328