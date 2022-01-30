آخرهم الأسوانى.. الموت يطوى صفحة 5 صحفيين فى بداية 2022

شهدت رحيل لعدد من مشاهير الصحافة المصرية، ما يعتبر عام الحزن على صاحبة الجلالة التى شيعت عددا من رموزها إلى مثواهم الأخير.

عبد الحكيم الأسوانى

غيب الموت اليوم الكاتب الصحفي عبد الحكيم الأسواني، مدير تحرير المصري اليوم بعد صراع طويل مع المرض، حيث تم نقل الراحل للمستشفى أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة بعد تعرضه لأكثر من وعكة صحية شديدة.

تولى الأسواني منصب نائب رئيس تحرير المصري اليوم ومهام الإشراف على قسم المحافظات، ثم تولي منصب مدير تحرير الجريدة، كما أسند إليه الإشراف على القسم السياسي.

ياسر رزق

غيب الموت، فجر الأربعاء الماضى ، الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة" أخبار اليوم" السابق، رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" الأسبق عن عمر ناهز 57 عاما ، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

بدأ ياسر رزق عمله الصحفي في "أخبار اليوم" الحكومية، لمدة 30 عامًا، وذلك منذ أن كان طالبًا في السنة الأولى بكلية الإعلام التي تخرج فيها عام 1986، حيث تنقل بين أقسام متعددة لصحيفة "الأخبار"، قبل أن يعمل محررا عسكريا، ثم مندوبًا للصحيفة في رئاسة الجمهورية، حتى العام 2005 وهو العام الذي شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون الحكومية أيضًا.

سامى متولى

فقدت مؤسسة الأهرام ظهر الأربعاء الماضى أحد أبرز الصحفيين الكبار وهو سامي متولي الذى وافته المنية إثر وعكة صحية.

التحق سامي متولي بالأهرام في عام 1958 ضمن أول دفعة من خريجي قسم الصحافة بكلية آداب القاهرة، كان عدد الصحفيين بالأهرام لا يتجاوز الخمسين صحفيًا معظمهم تتراوح أعمارهما بين الأربعين والخمسين, وحتى تنجح ثورة تحديث الأهرام التي قادها محمد حسنين هيكل رئيس التحرير لم يكن أمامه سوى الاعتماد على الأجيال الجديدة من الشباب.

لتحقيق هدفه ألحق هيكل بالأهرام عشرين صحفيًا من خريجي أول دفعة من قسم الصحافة بآداب القاهرة، جرى توزيعهم على كل أقسام التحرير بالجريدة وكان من بينهم سامي متولي ونخبة من أفضل الصحفيين حبا للمهنة والتزاما بأخلاقياتها وآدابها.

وائل الإبراشى

توفى الإعلامي والكاتب الصحفي وائل الإبراشى منتصف يناير عن عمر 57 عاما بعدما أصيب بتليف الرئة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

إبراهيم حجازي

فى بداية يناير من العام 2022 توفى الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس تحرير الأهرام، وهو المولود في 1954، وتخرج في المعهد العالى للتربية الرياضية بالهرم عام 1967، ثم التحق بمؤسسة الأهرام عام 1975، وفاز بجائزة مصطفى وعلى أمين للصحافة المكتوبة عام 1985، ونجح فى تأسيس مجلة الأهرام الرياضى فى يناير 1990 وأصبح رئيس تحرير المجلة لمدة 19 عاما.

قدم حجازى برامج عدة فى التلفزيون، كان أبرزها البرنامج الشهير "فى دائرة الضوء"، وكان اهتمامه الدائم بالرياضة سببا فى تنظيم مؤسسة الأهرام للبطولات الرياضية فى المناطق الأثرية والسياحية، كما أن له عدة مقالات أبرزها: "خارج دائرة الضوء" فى عدد الجمعة بالأهرام ولمدة 22 سنة.

كما استطاع حجازى أن يقدم خلال مسيرته الإعلامية، شرحا وافيا عن نصر أكتوبر العظيم من واقع مشاركته فى الحرب، كونه أحد أبطال القوات المسلحة، حيث يرى أن حرب أكتوبر عام 1973، هى أعظم شىء فى تاريخ الأمة العربية.