المغرب يسجل 2255 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الأحد، تسجيل 34 حالة وفاة و2255 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة المغربية في إيجازها اليومي بشأن الوضع الوبائي في المملكة، أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إرتفع إلى 1.131.395 حالة، فيما إرتفع إجمالي الوفيات إلى 15.362 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التأكد، من تماثل 5224 حالة للشفاء؛ ليصل التعافي إلى 1.069.423.

ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 13.011 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 10.615.609 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020