هل ينقذ 2022 بايدن وحزبه من الانهيار في انتخابات التجديد بالكونجرس؟

تسبب تساقط الثلوج والاعاصير بالولايات المتحدة الامريكية، في انهيار احد الجسور التاريخية والذي يتجاوز عمره نصف قرن، وهو الامر الذي سلط الضوء على جهود بايدن لاصلاح البنية التحتية المتداعية، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتابعت انه في العام الماضي، وقع بايدن على مشروع قانون للبنية التحتية قيمته تريليون دولار، وهو إنجاز استعصى على أسلافه الأخيرين وكان حريصًا على دعمه بعد النكسات التشريعية.

وقال بايدن لاحقًا في كلمة ألقاها في مركز أبحاث وتطوير التصنيع: "هناك 3300 جسر آخر هنا في ولاية بنسلفانيا، بعضها قديم بنفس القدر وفي حالة متهالكة مثل تلك، وسيساعد تمويل قانون البنية التحتية في إصلاح جسر بيتسبرج وآلاف الجسور الأخرى في جميع أنحاء البلاد".

وتابع: "علينا أن نتحرك، ففي المرة القادمة، لسنا بحاجة إلى عناوين تقول أن شخصًا قد قتل".

وأكدت الصحيفة أن زيارة بيتسبرج، كانت بداية جهد من قبل البيت الأبيض لتغيير مسار رئاسة بايدن، حيث ينتقل من عام تنصيب غارق في المعارك التشريعية إلى الانتخابات التي ستحدد السيطرة على الكونجرس، وكان النهج الجديد بمثابة اعتراف بأجندة متعثرة ، وفيروس كورونا العنيد، وتضخم متصاعد ، وشعبية متضائلة.

وتابعت انه على الرغم من ذلك ، فقد حمل هذا الأسبوع موجة من الأخبار السارة التي تمس الحاجة إليها، وهي تذكير بأن المشهد الانتخابي قد يبدو مختلفًا تمامًا بحلول شهر نوفمبر.

وأضافت انه بعد عام ملئ بالاخفاقات، ينتظر بايدن ان يكون عام 2022 جيد، حيث أعلن قاضي المحكمة العليا ستيفن براير تقاعده، ومنح بايدن الفرصة لتسمية بديله.

وذكرت وزارة التجارة أن الاقتصاد الأمريكي نما العام الماضي بأسرع وتيرة منذ عام 1984، كما بدأت الأسر الأمريكية في تلقي اختبارات فيروس كورونا المجانية من الحكومة. وفجأة ، بعد شهور من الجمود ، كانت الإدارة متفائلة بأن الكونجرس سوف يمرر خطة تهدف إلى جعل الولايات المتحدة أكثر قدرة على المنافسة ضد الصين.