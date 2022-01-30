رانيا فريد شوقى: «الحلم» يعرض جهود الدولة تجاه سكان العشوائيات

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن سعادتها لنجاح أولى حلقات مسلسل "الحلم"، وتصدره محركات البحث منذ عرضه على شاشات قناة "الحياة"، لافتة إلى أن مشاهدها تدور أحداثه حول منطقة حي الأسمرات، والمسلسل يعرض جهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي.

وتابعت فريد شوقي، لـ"الدستور": "بلعب دور بنت بلد من سكان العشوائيات، وهكون متزوجة من الفنان محمد رياض، ولما بيدخل السجن وبيحصل هدم للعشوائيات بنتقل إلى حي الأسمرات، ومعايا ولد وبنت، ومش هحرق باقي الأحداث، بس كل اللي أقدر اقوله إن الدور جديد عليّا شكلًا ومضمونًا".

وتحمست رانيا فريد شوقي لـ"الحلم"، بمجرد معرفتها أن المسلسل من إخراج المخرج حسني صالح، وهو أول تعاون يجعمها به، خاصًة أنها كانت تتمنى العمل معه، متمنية أن ينال العمل إعجاب جمهور.

مسلسل "الحلم"

يُعرض مسلسل "الحلم" من بطولة محمد رياض ورانيا فريد شوقى وأنوشكا، يوميًا من السبت إلى الأربعاء فى الـ9 مساء، على قناة "الحياة"، والإعادة الساعة 1 بعد منتصف الليل، على أن تكون ثانى إعادة في الـ12 ظهرًا فى اليوم التالي.

"الحلم" يعتمد على البطولة الجماعية، حيث يضم العمل في قائمة أبطاله صابرين، محمد رياض، ونضال الشافعي، كمال أبورية، وأنوشكا، رانيا فريد شوقى، صلاح عبدالله، ومدحت تيخة، وياسمين جمال ومحمود الجابرى وسميرة عبدالعزيز، وغيرهم من الفنانين الشباب.

المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، ويقدم العمل رؤية مختلفة تمامًا لسكان منطقة الأسمرات، وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه بالحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال إلى حياة آدمية وكل أسرة ولها قصة مختلفة.

مسلسل "الحلم" انطلق عرضه على قناة الحياة يوم 1 يناير الحالى، ويعرض من السبت إلى الأربعاء الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 1 بعد منتصف الليل، والاعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا.

تدور قصة المسلسل حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي، حيث يقدم العمل رؤية لسكان منطقة الأسمرات وكيف تحولت حياتهم إلى الأفضل بعد كابوس عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال، ويستعرض المسلسل حكايات مختلفة عن الأسر.