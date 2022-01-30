الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الفقي»: انتهاء إنشاء 8 مجمعات «تحيا مصر» لخدمة المواطنين بقرى سوهاج

اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الانتهاء من أعمال إنشاء 8 مجمعات خدمات حكومية للمواطنين، ضمن 30 مجمعا على مستوى المحافظة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لافتا إلى أن المجمعات التي تم الانتهاء منها بقرى (أم دومة بطما، والزوك الغربية، وأولاد سلامة، وروافع العيساوية بالمنشاة، وأولاد عليو، وبرديس، وبني حميل، وعرابة أبيدوس بالبلينا)، مشيرا إلى استمرار العمل بباقي المجمعات بنسب تنفيذ متفاوتة تصل أغلبها إلى 90%، في  إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ سوهاج أن مجمعات الخدمات الحكومية «تحيا مصر»، يتم إنشائها وفقا لنموذج موحد بجميع القرى المستهدفة، حيث يضم كل مجمع (مركز تكنولوجي، ومكتب تموين، ومكتب تضامن اجتماعي، ومكتب بريد، وشهر عقاري، ووحدة محلية، ومجلس شعبي محلي)، وتهدف إلى توفير جميع الخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطن في مكان واحد؛ لتوفير الوقت والمجهود وتقديم الخدمة بصورة لائقة للمواطنين.

مكان محافظ الثقافة كريم المواطنين جمال السلام جامعة مدير كوبر اجتماع علامة تطوير صورة الدولة دار السلام

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