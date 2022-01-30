الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأزهر العالمى للفتوى: القراءة غذاء الروح

مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن القراءةُ هي غذاءُ الرُّوح، وبناءُ العقل، ولسانُ التَّعبير الذَّكيّ البليغ؛ فلا تستكثرْ وقتًا وهبتَه لها، ولا تستبطئ من النَّعيم آثارَها؛ فما كانت القراءةُ حياةً إلا لأنها تُضيفُ أعمارًا إلى عُمُرك، وتزيدُك معرفةً بنفسك، وتُطلِعُك على ثقافاتِ الأمم مِن حولك.

وتابع: وبالقراءة تستطيعُ أن تجوب التاريخَ حِلًّا وارتحالًا، مُعايشًا أشخاصَه، ومُبصرًا وقائعَه وأحداثَه، ومُضيئًا بأنوارِ دروسِه حاضرَك ومستقبلَك، وتستطيعُ بها -كذلك- أن تُصقِلَ مواهبَك، وتُنمّيَ مهاراتِك، وتُطوّرَ قدراتِك، وتُقوّيَ ثقتَك بنفسِك ومعارفِك.

وأضاف : وقد لخَّص الأستاذُ العقَّادُ هذه المعاني في قوله: «لا أحبُّ الكُتبَ لأنني زاهدٌ في الحياة، ولكنَّني أحبُّ الكتبَ لأنَّ حياةً واحدةً لا تكفيني».

في سياق متصل، أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، رفضه للمثلية  الجنسية واعتبرها سلوكا مشينا، حيث أكد  المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أسامة الحديدي أهمية الفن في طرح ومناقشة قضايا تهم المجتمع، مؤكدا  ضرورة تجنب كشف ستر الأمور كالمثلية الجنسية.

وقال: "نحاول استعادة منظومة القيم والأخلاق المجتمعية، ونحن أكثر حرصا على كل ما يهدف لبناء الإنسان وتقويم سلوكه.. نتلقى العديد من الأسئلة التي لا تخطر على بال أحد وتمس العديد من القضايا الشاذة عن الفطرة السليمة، ونقوم بمعالجتها بطرق علمية وسلوكية ونفسية وليس من منظور ديني فقط".

وأضاف: "المثلية الجنسية مرفوضة في الإسلام، وسلوك مجرم ومحرم في الشريعة، وقد ذكر لنا القرآن الكريم من قصص السالفين ما يؤكد ذلك".

وتابع: "لا بد من النظر إلى طبيعة المثلية وهل هي سلوك أم مرض"، موضحا أنه "لو كان هذا الأمر مرضا ناتجا عن خلل هرموني نقوم بمعالجته طبيا، وعلاجه يكون من خلال الأطباء ولكل داء دواء، ولكن نرفض تماما أن تكون المثلية الجنسية سلوكا ويكون من واجبنا دينيا مواجهته والتصدي له لأن الفطرة الإنسانية والإسلامية تأبى هذا الأمر".
 

الأزهر العالمي الفتوى القراءة غذاء الروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

بعد تخطي الـ٢٠٠٠ إصابة.. كيف تواجه الدولة انتشار كورونا؟ (إنفوجراف)

«أمطار خفيفة إلى متوسطة».. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع

في مقدمتها الفول والأسماك.. 11 سلعة تهرب من شبح التضخم خلال 2021

القضاء الإدارى يقضى ببطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صور

ندوة كتابات عبدالتواب يوسف

رابع أيام معرض الكتاب.. الإقبال يتزايد

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟

إسرائيل تسجل 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا