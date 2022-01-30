الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدا.. سماع الشهود في «رشوة وزارة الصحة»

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدا، محاكمة المتهمين  بقضية رشوة وزارة الصحة، وطلب دفاع المتهمين بـ «رشوة وزارة الصحة» الجلسة الماضية بإصدار قرارا بحظر النشر في القضية واستدعاء جميع شهود الإثبات ومناقشة المتهمين الثاني والثالث.

وقررت المحكمة الجلسة الماضية تأجيل القضية لجلسة غدا لاستدعاء الشهود وسماع أقوالهم، ومدير مكتب وزارة الصحة

- تفاصيل القضية

وكشفت أوراق القضية عن أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.

وجاء من بين المخالفات إعداد تقرير مزور يثبت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بذلك المستشفى، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير، في القضية المعروفة بـ«رشوة وزارة الصحة»، بعدم وجود ملاحظات فنية بها؛ تمهيدًا لإصدار التراخيص اللازمة لتشغيلها وشهادة جودة لها، وكان ذلك حال كونه أخصائي جودة أول بالإدارة العامة للجودة بشركة مصر لتأمينات الحياة، على النحو المبين بالتحقيقات».

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث توسطا في رشوة من في حكم الموظف العمومي لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، بأن توسطا في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا على النحو المبين بالتحقيقات.

رشوة وزارة الصحة جنايات القاهرة قرار الاحالة حظر النشر

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وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

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