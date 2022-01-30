صلوات كنيسة لأجل السلام في أوكرانيا

أطلق الأمين العامّ لمجلس الكنائس المسكونيّ الأب يوان سوكا نداءً عاجلاً من أجل أن ينعم الشّعب الأوكرانيّ بالسّلام بإسم الكنائس الأعضاء في مجلس الكنائس المسكونيّ عبر العالم.

وجاء في البيان : "بينما نتابع أخبار الإسراع الجنونيّ في الحرب، ننادي بمنطق يختلف عن ذلك القائم على أساس المنافسة الجيوسياسيّة. نحن نناشد بمنطق يأخذ بعين الاعتبار الموت والمعاناة اللّذين يمكن للصّراع المسلّح أن يسبّبه للأطفال والنّساء والرّجال في أوكرانيا. نحن نرجو أن تهتدي القلوب والنّفوس وأن يسود الهدوء وأن يتحقّق الحوار بدلاً من التّهديدات".

وأضاف: "إنّ شعب الله، مثل أعضاء الجماعة الأخويّة المسكونيّة، يقف على جانبي المواجهة الحاليّة. إنّ إلهنا هو إله سلام، وليس إله حرب وسفك الدّمّ. حتّى لو أنّ العناصر الّتي تساهم في السّلام هي مختبئة في عيون المسؤولين عن هذا الانجرار نحو الحرب، إلّا أننا نصلّي أن تتفتّح أعينهم وأن يحلّ السّلام".



من جهة اخرى، قال قداسة البابا فرنسيس في النداء الذي وجّهه في ختام مقابلته العامة مع المؤمنين: "لنصلِّ من أجل السلام بصلاة الأبانا: إنها صلاة الأخوة الذين يطلبون المصالحة والوئام"

وفي ختام مقابلته العامة مع المؤمنين وجّه نداء قال فيه يُحتفل غدًا باليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست. من الضروري أن نتذكر إبادة ملايين اليهود والأشخاص من جنسيات ومعتقدات دينيّة مختلفة. هذه القسوة التي لا توصف يجب ألا تكرر نفسها بعد الآن. أناشد الجميع، ولا سيما المربّين والعائلات لكي يعزّزوا في الأجيال الجديدة الوعي برعب هذه الصفحة السوداء في التاريخ؛ لا يجب أن ننساها لكي نتمكّن من أن نبني مستقبلاً لا تُداس فيه كرامة الإنسان.

تابع: "والآن مع صلاة الأبانا أدعوكم للصلاة من أجل السلام في أوكرانيا ولكي تقوموا بذلك كثيرًا خلال هذا اليوم: لنطلب من الرب بإلحاح أن تشهد تلك الأرض ازدهار الأخوة وتخطّي الجراح والمخاوف والانقسامات. لقد تحدثنا عن الهولوكوست. ولكن فكّروا أن أكثر من خمسة ملايين شخصًا قد أُبيدوا خلال هذه الحرب الأخيرة. إنه شعب معذب. وقد عانى من الجوع وعانى الكثير من القسوة ويستحق السلام. لتلمس الصلوات والدعوات التي ترتفع اليوم إلى السماء عقول وقلوب المسؤولين على الأرض، لكي يسود الحوار ويتمَّ وضع خير الجميع قبل المصالح الخاصة. لنصلِّ من أجل السلام بصلاة الأبانا: إنها صلاة الأبناء الذين يتوجهون إلى الأب عينه، إنها الصلاة التي تجعلنا إخوة، إنها صلاة الأخوة الذين يطلبون المصالحة والوئام.

من جانبه أدلى نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي،حول "أوكرانيا وكنيستها الارثوذكسية".



وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أوكرانيا هي دولة تقع في شرق أوروبا. تحدها روسيا من الشرق، بيلاروسيا من الشمال، بولندا وسلوفاكيا والمجر من الغرب، رومانيا ومولدوفا إلى الجنوب الغربي، والبحر الأسود وبحر آزوف إلى الجنوب. مدينة كييف هي العاصمة وأكبر مدينة في أوكرانيا.