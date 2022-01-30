الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

صلوات كنيسة لأجل السلام في أوكرانيا

الكنيسة
الكنيسة

أطلق الأمين العامّ لمجلس الكنائس المسكونيّ الأب يوان سوكا نداءً عاجلاً من أجل أن ينعم الشّعب الأوكرانيّ بالسّلام بإسم الكنائس الأعضاء في مجلس الكنائس المسكونيّ عبر العالم.

وجاء في البيان : "بينما نتابع أخبار الإسراع الجنونيّ في الحرب، ننادي بمنطق يختلف عن ذلك القائم على أساس المنافسة الجيوسياسيّة. نحن نناشد بمنطق يأخذ بعين الاعتبار الموت والمعاناة اللّذين يمكن للصّراع المسلّح أن يسبّبه للأطفال والنّساء والرّجال في أوكرانيا. نحن نرجو أن تهتدي القلوب والنّفوس وأن يسود الهدوء وأن يتحقّق الحوار بدلاً من التّهديدات".

وأضاف: "إنّ شعب الله، مثل أعضاء الجماعة الأخويّة المسكونيّة، يقف على جانبي المواجهة الحاليّة. إنّ إلهنا هو إله سلام، وليس إله حرب وسفك الدّمّ. حتّى لو أنّ العناصر الّتي تساهم في السّلام هي مختبئة في عيون المسؤولين عن هذا الانجرار نحو الحرب، إلّا أننا نصلّي أن تتفتّح أعينهم وأن يحلّ السّلام".
 

من جهة اخرى، قال قداسة البابا فرنسيس في النداء الذي وجّهه في ختام مقابلته العامة مع المؤمنين: "لنصلِّ من أجل السلام بصلاة الأبانا: إنها صلاة الأخوة الذين يطلبون المصالحة والوئام" 

وفي ختام مقابلته العامة مع المؤمنين وجّه نداء قال فيه يُحتفل غدًا باليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست. من الضروري أن نتذكر إبادة ملايين اليهود والأشخاص من جنسيات ومعتقدات دينيّة مختلفة. هذه القسوة التي لا توصف يجب ألا تكرر نفسها بعد الآن. أناشد الجميع، ولا سيما المربّين والعائلات لكي يعزّزوا في الأجيال الجديدة الوعي برعب هذه الصفحة السوداء في التاريخ؛ لا يجب أن ننساها لكي نتمكّن من أن نبني مستقبلاً لا تُداس فيه كرامة الإنسان.
تابع: "والآن مع صلاة الأبانا أدعوكم للصلاة من أجل السلام في أوكرانيا ولكي تقوموا بذلك كثيرًا خلال هذا اليوم: لنطلب من الرب بإلحاح أن تشهد تلك الأرض ازدهار الأخوة وتخطّي الجراح والمخاوف والانقسامات. لقد تحدثنا عن الهولوكوست. ولكن فكّروا أن أكثر من خمسة ملايين شخصًا قد أُبيدوا خلال هذه الحرب الأخيرة. إنه شعب معذب. وقد عانى من الجوع وعانى الكثير من القسوة ويستحق السلام. لتلمس الصلوات والدعوات التي ترتفع اليوم إلى السماء عقول وقلوب المسؤولين على الأرض، لكي يسود الحوار ويتمَّ وضع خير الجميع قبل المصالح الخاصة. لنصلِّ من أجل السلام بصلاة الأبانا: إنها صلاة الأبناء الذين يتوجهون إلى الأب عينه، إنها الصلاة التي تجعلنا إخوة، إنها صلاة الأخوة الذين يطلبون المصالحة والوئام.

من جانبه أدلى نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي،حول "أوكرانيا وكنيستها الارثوذكسية".
 

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أوكرانيا هي دولة تقع في شرق أوروبا. تحدها روسيا من الشرق، بيلاروسيا من الشمال، بولندا وسلوفاكيا والمجر من الغرب، رومانيا ومولدوفا إلى الجنوب الغربي، والبحر الأسود وبحر آزوف إلى الجنوب. مدينة كييف هي العاصمة وأكبر مدينة في أوكرانيا.

أوكرانيا ​أوكرانيا ​أوكرانيا​

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

محمد صلاح يسجل هدف التعادل لمصر أمام المغرب

«أمطار خفيفة إلى متوسطة».. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس الإثنين

الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ضبط فتاة ووالدتها بعد اتهام أسرة «ضحية الصور المفبركة بالشرقية» بالتسبب في انتحارها

بالأسماء.. مصرع 5 فى انفجار أسطوانة غاز بمخبز فى إسنا بالأقصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صور

ندوة كتابات عبدالتواب يوسف

رابع أيام معرض الكتاب.. الإقبال يتزايد

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟

إسرائيل تسجل 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا