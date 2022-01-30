مصرع 5 وإصابة 2 فى انفجار «أنبوبة بوتاجاز» فى مخبز بالأقصر

لقي 5 أشخاص مصرعهم بينما أُصيب 2 بإصابات خطيرة، جراء انفجار أسطوانة بوتاجاز في مخبز، بمحافظة الأقصر.

وتلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مخبز بلدي ملك المدعو "ع. ا. ع" بمنطقة محطة إسنا بالطريق السريع الشرقي.

وأدى انفجار الأسطوانة إلى مصرع 5 عمال داخل المخبز متأثرين بالحريق وهم: "ا. م .ق" و"ش. ر. م"، و"ا.ق. ط" و "م. م. ا"، و"م. ع .ع"، وإصابة صاحب المخبر، ووفاة نجله "م.ع"

وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، و9 سيارات إسعاف ونقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى طيبة بإسنا ونقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي بإسنا لتلقي العلاج حيث تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق.

وتمكن رجال الأمن ورجال المرور من تسيير حركة السير بالطريق الشرقى السريع شرق إسنا جنوب محافظة الأقصر، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة لتولى تحقيقاتها حول ملابسات الحادث، الذى أسفر عن احتراق 5 محلات مجاورة للمخبز المحترق.