بعد تصدرها قائمة الأكثر بحثًا في 2021.. أبرز إطلالات بسنت شوقي

أعلن محرك البحث جوجل في تقريره السنوي، عن أكثر الشخصيات والأسماء التي بحث عنها ‏مستخدموه في مصر خلال عام 2021، وجاءت الفنانة بسنت شوقي في صدارة التقر ير، بعد تصدرها "الترند" أكثر من مرة خلال العام.

وأبرز المرات التي تصدرت فيها بسنت "الترند"، هي في منتصف العام الماضي، بعد عقد قرانها على الفنان محمد فراج، وكذلك أثناء ظهورهما معًا في مهرجان الجونة، والقاهرة السينمائي.

وعبرت بسنت شوقي، عن بالغ سعادتها بهذا الخبر النابع من حب المتابعين لها واهتماهم بأخبارها، الأمر الذي دفعها إلى شكر الجمهور الذي حقق لها هذا النجاح.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تعليقًا على خبر تصدرها التريند، قائلة: "أنا عارفة إني اتأخرت جدا إني أعمل البوست ده بس معلش اعذروني عشان كنت بصور، و تابعت أول السنة دي حصلت لي مفاجأة حلوة أوي أوي وانتوا كنتوا السبب فيها.. عرفت إني كنت الشخصية رقم 1 في بحث جوجل لسنة 2021".

واختتمت بتوجيه الشكر للجمهور،"حبيت أشكركم بجد من كل قلبي على حبكم واهتمامكم.. أنا ممتنة جدا وإن شاء الله السنة الجديدة تبقى كلها مفاجآت حلوة لينا كلنا".

و في السطور التالية نقدم أبرز الإطلالات التي ساهمت في تصدر بسنت شوقي التريند خلال العام الماضي، ومنها:

- صور عقد قرانها

في منتصف العام الماضي، وبالتحديد في أوائل شهر يونيو، عقد الفنان محمد فراج قرانه على الفنانة بسنت شوقي، في حفل بسيط ارتدت خلاله فستانا من اللون الأبيض "أوف شولدر"، ومكشوف البطن والساقين، ونسقت عليه طرحة بيضاء أثناء عقد القران، كما ارتدى فراج بدلة "كاجول".

ولم يكن هذا هو "اللوك" الوحيد الذي ظهرت به بسنت خلال عقد القران، وإنما في مساء اليوم ذاته كانت هناك حفلة للأصدقاء والأهل وارتدت فيها بسنت فستانا يكشف البطن والكتفين.

- مهرجان الجونة

يعد مهرجان الجونة الظهور الرسمي لبسنت وفراج، بعد إعلان ارتباطهما رسميًا، وحرصت بسنت على تقبيل فراج على السجادة الحمراء في ثاني أيام المهرجان في أكتوبر الماضي، والتي ارتدت خلالها فستانا لامعا من اللون الأسود، وارتدت بسنت في اليوم الذي تلاه فستان "أوف شولدر" من اللون الأحمر الناري.