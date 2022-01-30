تسمم طفلة وإصابة أشقائها بسبب وجبة فسيخ في أطفيح

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 3 آخرون من أشقائها بحالة تسمم، اليوم الأحد، إثر تناولهم وجبة فسيخ بإحدى قرى أطفيح في الجيزة.

تلقى مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة 4 أطفال أشقاء بحالة تسمم، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن طفلة من المصابين تبلغ من العمر 3 سنوات فارقت الحياة.

بسؤال والدة الأطفال ذكرت أنها اشترت وجبة فسيخ من بائع بأحد الأسواق، وعقب تناول الأطفال للفسيخ أصيبوا بحالة من الإعياء، وتم نقلهم إلى المستشفى في محاولة لإسعافهم، إلا أن ابنتها الصغيرة فارقت الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف التحريات لكشف هوية البائع، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.