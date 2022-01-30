«زراعة الشرقية» تنفذ مدرسة إرشادية عن الفول البلدي لمزارعي قرية ناطوره

قال المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية نفذت مدرسة حقلية إرشادية عن زراعة الفول البلدي بقرية ناطوره التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر، وذلك بحضور الدكتور حمدي محمد العزازي بمعهد بحوث الإرشاد، والدكتور سلامة أحمد البلاسى بمعهد بحوث الأمراض النباتية، والدكتور اسماعيل ابو الصديق بمعهد بحوث المحاصيل الزراعية، والدكتورة أمل زكريا، والدكتورة ايمان الجوهري بمعهد بحوث وقاية النبات، والمهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد بالمديرية، والمهندس مصطفى محمد مدير عام الإدارة الزراعية بكفر صقر، وعدد من المزارعين والمرشدين الزراعيين .

ولفت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إلى أن الهدف من تنفيذ المدرسة الحقلية هو تعريف المزارعين والمرشدين الزراعيين بالأهمية الاقتصادية للفول البلدي، وكيفية اختيار التربة والصنف وميعاد الزراعة وكذلك اطلاعهم علي الأمراض والحشرات التي تصيب المحصول وكيفية مكافحتها وتم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور .

و أشاد المزارعون بدور مديرية الزراعة في تنظيم تلك الندوات الإرشادية، لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة وتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية و التوعوية للمزارعين و المرشدين الزراعيين، بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية إستخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.