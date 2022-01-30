الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف: إخراج «صك الإطعام» من أموال الزكاة جائز شرعًا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مشروع «صكوك الإطعام» الذي يبدأ يوم الخميس المقبل يضمن وصول اللحوم إلى الأسر الأولى بالرعاية إلى منازلهم.

وأضاف جمعة، في مؤتمر، اليوم الأحد، للإعلان عن تفاصيل المؤتمر 32 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية «عقد المواطنة»، المقرر في 12 و13 فبراير المقبل، أن مشروع «صكوك الإطعام» عمل ديني ووطني وجزء من سياسة الدولة لحماية الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يشارك فيه كل المصريين دون تفرقة بين أحد.

وأشار إلى أنه يجوز اعتبار «صك الإطعام» الذي تبلغ قيمته 300 جنيه من أموال الزكاة، موضحا أنه ستتم طباعة 10 آلاف صك لحوم بلدية بـ3800 جنيه هذا العام، بناء على طلب بعض المتبرعين، فضلاً عن صك اللحوم السودانية بـ2200 جنيه.

وعن معرض الكتاب، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنّ معرض الكتاب يتطور تطورًا كبيرًا وليس كما يظن البعض لبيع الكتب ولكنه تظاهرة ثقافية مميزة تليق بمكانة مصر بما يشمل ندوات ثقافية وفعاليات فنية مميزة.

وأضاف أن وزارة الأوقاف لها فعاليات كبيرة في المعرض، وهناك كتاب كبار يشاركون في سلسلة «رؤية»، وهناك فعاليات بمشاركة واعظات وزارة الأوقاف.

وأشار إلى وجود خصومات تتجاوز 50% على معروضات الوزارة في المعرض.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مشروع صكوك الإطعام سعر صك الإطعام الأوقاف أئمةالأوقاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

في مقدمتها الفول والأسماك.. 11 سلعة تهرب من شبح التضخم خلال 2021

«الصحة» تنسق مع «التعليم» لاستكمال تطعيم طلاب المدارس بلقاحات كورونا

وزير التنمية المحلية: مسابقة لتطوير 27 ميدانًا رئيسيًا بعواصم المحافظات

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صور

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رئيس إسرائيل إلى الإمارات

فلسطين: وقف جرائم الاستيطان السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بالسلام