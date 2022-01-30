وزير الأوقاف: إخراج «صك الإطعام» من أموال الزكاة جائز شرعًا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مشروع «صكوك الإطعام» الذي يبدأ يوم الخميس المقبل يضمن وصول اللحوم إلى الأسر الأولى بالرعاية إلى منازلهم.

وأضاف جمعة، في مؤتمر، اليوم الأحد، للإعلان عن تفاصيل المؤتمر 32 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية «عقد المواطنة»، المقرر في 12 و13 فبراير المقبل، أن مشروع «صكوك الإطعام» عمل ديني ووطني وجزء من سياسة الدولة لحماية الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يشارك فيه كل المصريين دون تفرقة بين أحد.

وأشار إلى أنه يجوز اعتبار «صك الإطعام» الذي تبلغ قيمته 300 جنيه من أموال الزكاة، موضحا أنه ستتم طباعة 10 آلاف صك لحوم بلدية بـ3800 جنيه هذا العام، بناء على طلب بعض المتبرعين، فضلاً عن صك اللحوم السودانية بـ2200 جنيه.

وعن معرض الكتاب، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنّ معرض الكتاب يتطور تطورًا كبيرًا وليس كما يظن البعض لبيع الكتب ولكنه تظاهرة ثقافية مميزة تليق بمكانة مصر بما يشمل ندوات ثقافية وفعاليات فنية مميزة.

وأضاف أن وزارة الأوقاف لها فعاليات كبيرة في المعرض، وهناك كتاب كبار يشاركون في سلسلة «رؤية»، وهناك فعاليات بمشاركة واعظات وزارة الأوقاف.

وأشار إلى وجود خصومات تتجاوز 50% على معروضات الوزارة في المعرض.