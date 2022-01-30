الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

138 ألف إصابة بكورونا في المكسيك وإيطاليا

كورونا
كورونا

سجلت المكسيك وإيطاليا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 138.051 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية اليوم الأحد، بأن البلاد سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا، لحالات الإصابة الجديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، وذلك عقب تسجيلها 42 ألفًا و582 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي - أن إجمالي عدد المصابين بالجائحة في البلاد، ارتفع بذلك إلى أربعة ملايين و 916 ألفًا و143 حالة، فيما تم تسجيل 522 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأخيرة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 305 آلاف و762 حالة.

وسجلت إيطاليا 137 ألفا و427 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 377 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.
وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 10 ملايين و821 ألفا و375 إصابة، والوفيات إلى 145 ألفا و914 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 127 مليونا و538 ألفا و360 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

روما المكسيك مكسيكو سيتي

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