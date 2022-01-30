«غاز السخان» يقتل زوجين في الحمام بسوهاج

لقيت ربة منزل وزوجها مصرعهما، بناحية نجع الجعران دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، وذلك إثر تعرضهما لحالة اختناق داخل حمام المنزل أثناء الاستحمام.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزى، تحت تصرف النيابة العامة وتم تكليف فريق بحث من وحدة مباحث مركز المراغة لبحث الواقعة وملابساتها.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة، شمال محافظة سوهاج يفيد بتلقى المركز بلاغا من الأهالى يفيد بوفاة ربة منزل وزوجها عقب تعرضهما لحالة اختناق داخل حمام المنزل.

وعلى الفور تم إخطار اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، بالانتقال وكشف ملابسات الواقعة حيث تبين من التحريات الأولية، وفاة ربة منزل وزوجها بناحية نجع الجعران دائرة مركز المراغة عقب تعرضهما لاختناق بالمنزل.

وتبين أثناء قيامهما بالاستحمام بدورة مياه المنزل حدث تسرب غاز من سخان المياه، ونفي الشبهة الجنائية تم نقل الجثتين لمستشفى المراغة المركزى وتم التحفظ عليهما بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وبسؤال أقارب الزوج والزوجة تبين أن سبب الوفاة تسريب الغاز من سخان البوتاجاز أثناء الاستحمام تم انتداب مفتش الصحة لبيان سبب الوفاة وتحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.