عاصفة ثلجية تضرب الساحل الشرقى للولايات المتحدة الأمريكية

انهمرت ثلوج كثيفة حملتها رياح تضاهي في شدتها قوة رياح الإعصار في شرق الولايات المتحدة حيث تسببت واحدة من أقوى العواصف الشتوية منذ سنوات في إصدار تحذيرات مشددة من الطقس وبفوضى في النقل وبانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة يبلغ عدد سكانها نحو 70 مليون نسمة.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الإخبارية الفرنسية، مع صدور تحذيرات متعددة من العاصفة الثلجية، تلقت مدن مثل نيويورك وبوسطن العبء الأكبر للعاصفة التي أكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أنها اشتدت إلى ما يُسمى "القنبلة الإعصار"، وهي ظاهرة تتميز بالقوة المتفجرة للانخفاض السريع في الضغط الجوي.



ويُتوقع أن تتشكل في المناطق الساح لية طبقة من الثلج تزيد عن 30 سم وما يصل إلى ثلاثة أقدام في أجزاء من ولاية ماساتشوستس حيث تم الإبلاغ عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 119 ألف منزل.



وبلغ التحذير من التجمد حتى أقصى الجنوب مثل فلوريدا حيث أدى انخفاض درجات الحرارة إلى شلل موقت للسحالي الكبيرة التي يمكن أن يصل وزنها إلى تسعة كيلوجرامات وتم التحذير من احتمال سقوطها عن الأشجار.



ودعى السكان في البلدات والمدن الواقعة على الساحل الشرقي إلى البقاء في منازلهم وتجنب جميع التنقلات غير الضرورية في هذه الظروف، وفي لونغ آيلاند، قال مسؤولون إن سائق كاسحة ثلج عثر على امرأة ميتة في سيارتها.



وتراكمت 25 سم من الثلج في الجزيرة الواقعة شمال مانهاتن، وأغلقت خطوط بعض القطارات الإقليمية لإزالة الجليد عن القضبان.



وزحفت آلات رش الملح وكاسحات الجليد على طول شوارع نيويورك التي غطتها صباحًا طبقة من الثلج بسماكة 10 سنتيمترات، وحث رئيس بلدية المدينة إريك آدامز السكان على البقاء في المنزل إذا أمكنهم ذلك.



وفي ساحة تايمز سكوير، شكلت لوحات النيون الشهيرة هالات متوهجة في الهواء الثلجي. لكن درجات الحرارة المتجمدة لم تمنع روبرت بورك، أحد المتمركزين في الساحة والمعروف باسم "الكاوبوي العاري"، من أن يتجول في المنطقة السياحية شبه الفارغة وهو يعزف على غيتاره بملابسه الداخلية فقط وقبعة وحذاء رعاة البقر.



وقال السائح الاسباني غونزالو فاسكويز لوكالة فرانس برس في تايمز سكوير "هذا رائع. إنه يشبه التزلج بين الأضواء وشاشات الإضاءة الرائعة".



في حي كوبل هيل الراقي في بروكلين، كانت الأرصفة شبه مهجورة وأغلق العديد من الأعمال. لكن قلائل تحدوا الطقس تمنى كل منهم للآخر "يومًا ثلجيًا سعيدًا!".



وأعلنت حالة الطوارئ في ولايتي نيويورك ونيوجيرزي. وطلبت حاكمة نيويورك كاثي هوشول من سكان الولاية البقاء في منازلهم وقالت في تصريح منتصف اليوم "المرحلة الأخطر من العاصفة هي الآن. لذا أرجوكم تجنبوا أي تنقل غير ضروري".