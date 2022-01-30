الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عاصفة مالك تضرب عدة دول أوروبية وسرعة الرياح تصل إلى 140 كم فى الساعة

عاصفة مالك
عاصفة مالك

تسببت عاصفة "مالك" التي تهب من بحر الشمال بمقتل امرأة وطفل في اسكتلندا بالمملكة المتحدة، وعطلت حركة القطارات في ألمانيا والدنمارك.

 

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الرياح العاتية تسببت بمصرع شخصان  جراء تساقط الأشجار بفعل العاصفة "مالك"، التي ضربت الأجزاء الشمالية من بريطانيا،  ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن الآلاف وتسبب في اضطراب واسع النطاق.

 

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن طفلًا في التاسعة من عمره توفي في المستشفى بعد أن سقطت عليه شجرة هو ورجل آخر بالقرب من مدينة ستوك بإنجلترا، ولايزال الرجل يتلقى العلاج.

 

كما قالت شرطة أسكتلندا إن امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا توفيت متأثرة بإصابتها بعد سقوط شجرة عليها في أبردين، حيث تم تسجيل رياح تصل سرعتها إلى 85 ميلاً في الساعة على ساحل أبردينشاير القريب.

 

من جانبها، قالت الوزيرة الأولى لأسكتلندا، نيكولا ستيرجين، إن تأثير العاصفة مالك كان "شديدًا"، مضيفة أن الطقس القاسي للغاية أدى إلى خسائر في الأرواح، معربة عن تعازيها ومواساتها للمتضررين.

 

وأشارت إلى أن سرعة الرياح وصلت إلى حوالي 140 كم في الساعة على الساحل الشرقي لاسكتلندا، ما أدى إلى إلغاء مباراتين من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم كإجراء احترازي.

 

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 60 ألف منزل في جميع أنحاء المملكة بسبب العاصمة.

 

وتأثرت الدنمارك أيضا في العاصفة، حيث أفادت قناة "تي في 2" بنقل 20 شخصا يحتاجون إلى الرعاية إلى مكان آمن في بلدة فريدريكسوند تحسبا لأي فيضان.

 

وفي العاصمة الدنماركية كوبنهاجن تم تعليق جميع حركة القطارات تقريبا.

 

وأفادت وكالة "ريتساو" بأن 10 آلاف عامل طوارئ في جميع أنحاء البلاد في حالة جهوزية.

 

وفي ألمانيا، حذرت خدمة الأرصاد الجوية  من رياح عاتية في النصف الشمالي الشرقي من البلاد، مع توقع وصول العاصفة إلى ذروتها خلال الليل.

 

وفي ولايات شليسفيغ هولشتاين وساكسونيا السفلى وبريمن، تم استدعاء ضباط الشرطة ورجال الإطفاء لإزالة الأشجار المتساقطة والتعامل مع الحوادث الأخرى الناجمة عن اضطراب الطقس.

 

كما تم إلغاء وتأجيل العديد من رحلات القطارات في أقصى شمال ألمانيا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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