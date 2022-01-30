الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت واليمن يبحثان تفعيل آليات العمل العربى المشترك لتعزيز أمن واستقرار المنطقة

الشيخ أحمد ناصر الصباح
الشيخ أحمد ناصر الصباح

 بحث وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ 156، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى الدكتور احمد عوض بن مبارك،  تفعيل آليات العمل العربي المشترك لمواجهة تحديات الامن القومي العربي وتنسيق المواقف العربية في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن الجانبين بحثا ايضًا دعم البلدين لدور الجامعة العربية ازاء حلها للقضايا العربية، إضافة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها وتنسيق مواقف البلدين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق "بن مبارك" إلى مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة والتصعيد غير المسؤول من قبل مليشيات الحوثية المدعومة من إيران و ما تمارسه من جرائم حرب باستهداف المدنيين، وزعزعة استقرار المنطقة، وإطلاق الصواريخ الباليستية على الاعيان المدنية في الإمارات والسعودية، إضافة إلى قصفها للأحياء السكنية في تعز ومأرب، والتي كان آخرها مساء الأربعاء 26 يناير ما أدى إلى سقوط ضحايا ما بين شهيد وجريح بينهم خمسة أطفال وامرأتين.

وأشاد "بن مبارك" بالقرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين والذي طالب المجلس فيه كافة الدول بتصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الكويتي، إدانة واستنكار بلاده على ما تمارسه مليشيا الحوثي من جرائم حرب باستهداف المدنيين وزعزعة امن واستقرار المنطقة وتهديدها لامن الملاحة العالمية.

وأكد موقف بلاده الثابت والداعم للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وامنه وسلامة أراضيه، وحرص بلاده على تقديم المساعدات للحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، ودعم كافة الجهود والمبادرات المبذولة لتحقيق السلام الشامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها.

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