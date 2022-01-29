ليبيا.. الدبيبة يلتقي القطراني ويبحث معه مستجدات المنطقة الشرقية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، مساء السبت، في طرابلس، نائب رئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، بعد فترة طويلة من الانقطاع عن التواصل مع بعضهما.

وأوضحت حكومة الوحدة في بيان مساء اليوم، أن اللقاء بين القطراني والدبيبة بحث الأوضاع والتطورات السياسية، بالإضافة لمتابعة آخر المستجدات بالمنطقة الشرقية، كما تابع معه سير العمل بديوان مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

رئيس حكومة الوحدة يتابع عددًا من الملفات مع مسؤولي المالية

كما بحث الدبيبة مساء اليوم في اجتماع عقد بديوان مجلس الوزراء مع وزير المالية ووكيل الوزارة لشؤون المؤسسات وعددًا من مديري الإدارات بالوزارة الإجراءات التنفيذية لجدول المرتبات الموحد، بالإضافة إلى الإفراجات الخاصة بالعاملين بقطاع التعليم والعلاوات الخاصة بالعاملين بصندوق التضامن الاجتماعي.

وناقش الاجتماع الاجتماع الإجراءات المتخذة لصرف مكافآت العاملين بمراكز العزل وضرورة العمل على إنجاز هذه الملفات بشكل عاجل لأهميتها وتأخر إنجاز عددٍ منها.

وأكد وزير المالية خلال هذا الاجتماع على أن جدول المرتبات الموحد أحيل للجنة المالية بمجلس النواب لإبداء ملاحظاتها عليه وكذلك لديوان المحاسبة ليتم إحالته لاحقًا بشكل نهائي لمجلس النواب لإصدار القانون اللازم.

كما أكد أن الوزارة تتابع جميع الملفات التي تم مناقشتها وجاري العمل على إنجازها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدبيبة على وزير المالية بصفته رئيس لجنة إعداد الميزانية للعام 2022م بضرورة استكمالها، وإحالتها لمجلس النواب لإصدار القانون اللازم لها وضرورة معالجة كافة الملاحظات الواردة بخصوصها.