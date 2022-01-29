عمرو عطية: افتتاح فندق سفير دهب مطلع مارس القادم

قال عمرو عطية رئيس شركة مصر للفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إنه من المقرر افتتاح فندق سفير دهب خلال النصف الأول من شهر مارس القادم .

وأضاف رئيس شركة مصر للفنادق في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركة قامت بالتشغيل التجريبي للفندق ومن المقرر أن يكون جاهزا للافتتاح مع بدء شهر مارس القادم .

وأوضح عطية أن الدولة مهتمة بتنشيط القطاع السياحي والفندقي، مشيرا إلى أن مصر لديها جميع المقومات التي تؤهلها للعودة لمكانتها في القطاع السياحي .