الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

عمرو عطية: افتتاح فندق سفير دهب مطلع مارس القادم

عمرو عطية
عمرو عطية

قال عمرو عطية رئيس شركة مصر للفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة  القابضة للسياحة والفنادق، إنه من المقرر افتتاح فندق سفير دهب خلال النصف الأول من شهر مارس القادم .

وأضاف رئيس شركة مصر للفنادق في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركة قامت بالتشغيل التجريبي للفندق ومن المقرر أن يكون جاهزا للافتتاح مع بدء شهر مارس القادم .

وأوضح عطية أن الدولة مهتمة بتنشيط القطاع السياحي والفندقي، مشيرا إلى أن مصر لديها جميع المقومات التي تؤهلها للعودة لمكانتها في القطاع السياحي .

وزارة قطاع الأعمال قطاع الأعمال العام وزارة قطاع الأعمال العام المناطق السياحية التنمية السياحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

شكري: موقف مصر ثابت من رفض أي تدخلات في شئون الدول العربية

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

برقم اللوحة.. خطوات الاستعلام على مخالفات المرور 2022

رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صور

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: وقف جرائم الاستيطان السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بالسلام

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟