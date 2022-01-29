شعير: الدولة تتبنى رؤية خاصة لتعزيز حجم الصادرات إلى الدول الأفريقية

قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق للشؤن التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إن مصر تتبى رؤية خاصة لزيادة صادراتها مع القارة السمراء .

وأضاف شعير في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة مهتمة للغاية بدعم العلاقات مع دول القارة السمراء، مشيرا إلى أن مصر لديها الإمكانيات التي تؤهلها لتحقيق حلم 100 مليار صادرات .

وأشار إلى أن الدولة تدعم حاليا الصناعة المحلية في إطار العمل على زيادة صادراتها في العديد من المجالات المختلفة، موضحا أن الصناعة باتت أحد المحاور الرئيسية في اهتمام الدولة بتنمية الاقتصاد القومي .

وأوضح أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيسهم في تحقيق هدف الدولة نحو التوسع في صادرتها للدول الأفريقية ودول العالم المختلفة بخلاف تعزيز فرص الاستثمار المحلي والأجنبي .