أجندة الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية العرب بالكويت

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أن اجتماع وزراء الخارجية العربية، المنعقد غداً الأحد، في دولة الكويت، تشاوري غير رسمي، لافتاً إلى أنه لا يصدر عنه قرارات، بل يأتي لمناقشة الدول الأعضاء لأي موضوع دون التقيد بجدول أعمال، في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين وزراء خارجية الدول العربية حول مختلف الموضوعات.

وأفاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية​​، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، بأن وزراء الخارجية العرب كانوا قرروا في وقت سابق منذ نحو عام، عقد اجتماع تشاوري بشكل نصف سنوي تحت رئاسة الدولة التي ترأس الدورة الوزارية لمجلس جامعة الدول العربية، وتم عقد الاجتماع التشاوري الأول لوزراء الخارجية في شهر يونيو الماضي في ​الدوحة​ خلال رئاسة دولة ​قطر​ لدورة المجلس.

ولفت إلى أن "الاجتماع التشاوري الثاني لوزراء الخارجية العرب غدا الأحد سيكون باستضافة دولة الكويت ورئاستها باعتبارها الرئيس الحالي لدورة مجلس ​الجامعة العربية​".

كما كشف حسام زكي، عن مشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وتستضيف الكويت غدا الأحد أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المقرر عقده في قصر السلام لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجهها الدول العربية.

ويأتي الاجتماع التشاوري بمبادرة من الكويت، إذ يترأس المجلس الوزاري العربي الشيخ الدكتور أحمد الناصر، وزير الخارجية الكويتي، في إطار مناقشة القضايا العربية ومستجدات الوضع في العالم العربي، حيث ستكون مطروحة فيه عدة قضايا، أبرزها لقضية الفلسطينية والوضع في سوريا وليبيا والأمن القومي العربي والعلاقات العربية مع أفريقيا وآسيا والعالم ككل.

ومن المتوقع أن تأتي الأزمة اللبنانية على طاولة المناقشات لوزراء خارجية العرب، حيث جاء الاجتماع بعد أيام قليلة من زيارة الشيخ احمد الناصر للبنان، مقدما مبادرة كويتية عربية خليجية لإنهاء حالة الجمود السياسي في لبنان.