السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثث ربة منزل وابنها وابنتها داخل شقة في التبين

جثث
جثث

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة علي 3 جثث لربة منزل وابنتها ونجلها، متوفين داخل شقتهم بمنطقة التبين.


تلقي رئيس مباحث قسم شرطة التبين، بلاغا من الأهالي بدائرة القسم، بعثورهم علي 3 جثث لربة منزل واثنين من ابنائها متوفين داخل شقتهم، وبالإنتقال والفحص عثر علي جثة ربة منزل عمرها 46 سنة، وابنتها وعمرها 26 سنة، وطفلها 10 سنوات.


وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط المباحث أن الوفاة نتيجة حدث تسرب غاز ووفاة الضحايا إثر الاختناق أثناء النوم.


تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

العثور جثث ربة منزل شقة التبين

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العثور على جثث ربة منزل وابنها وابنتها داخل شقة في التبين

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