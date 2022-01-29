العثور على جثث ربة منزل وابنها وابنتها داخل شقة في التبين

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة علي 3 جثث لربة منزل وابنتها ونجلها، متوفين داخل شقتهم بمنطقة التبين.



تلقي رئيس مباحث قسم شرطة التبين، بلاغا من الأهالي بدائرة القسم، بعثورهم علي 3 جثث لربة منزل واثنين من ابنائها متوفين داخل شقتهم، وبالإنتقال والفحص عثر علي جثة ربة منزل عمرها 46 سنة، وابنتها وعمرها 26 سنة، وطفلها 10 سنوات.



وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط المباحث أن الوفاة نتيجة حدث تسرب غاز ووفاة الضحايا إثر الاختناق أثناء النوم.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.