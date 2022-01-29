السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المتحف القومي للحضارة يستقبل وزيري الثقافة العراقي والليبي

وزير الثقافة والسياحة
وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي

 استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية، اليوم، الدكتور حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي والدكتور سلامة إبراهيم الغويل وزير الثقافة والتنمية المعرفية الليبي والوفدين المرافقين لهما، يأتى ذلك فى إطار سلسلة الزيارات الرسمية التي يشهدها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وآخرها زيارة وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية أول أمس.

وكان في استقبال الوزيرين فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، والتي اصطحبت الضيوف في جولة داخل قاعة العرض المركزية وقاعة المومياوات الملكية، وتعريفهم بتاريخ القطع الأثرية التي يضمها المتحف والتي تعود لمختلف الحقب التاريخية في مصر، بالإضافة إلى إعطائهم فكرة عن تاريخ المتحف وفكرة إنشائه.

وحرص الوزيران على تخليد زيارتهما للمتحف عن طريق التقاط الصور التذكارية وتدوين كلمة لهما في دفتر الزيارات الخاص بالمتحف حيث  أعرب وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي خلال كلمته عن استمتاعه بزيارة المتحف واصفا اياه بالتحفة المعمارية، وأن ما يحويه من قطع أثرية خير دليل على عظمة العقل المصري، موجها التحية من دولة العراق لمصر.

كما أكد وزير الثقافة والتنمية المعرفية الليبي في كلمته على شعوره بالفخر والاعتزاز لزيارة المتحف والروابط التاريخية والقيم الدينية والإنسانية التي تعد هي أمل المستقبل للأجيال القادمة.

مصر اثار متحف المومياوات الملكية المتحف القومي للحضارة المصرية قاعة المومياوات

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