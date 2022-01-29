الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود بأحد المنازل في المنيا

نجحت قوات الحماية المدنية بالمنيا، اليوم السبت، في إخماد حريق محدود بإحدى الوحدات السكنية في مدينة المنيا الجديدة بالحى الرابع، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بدون إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بحدوث انفجار أسطوانة بوتاجاز بمدينة المنيا الجديدة، بالحى الرابع، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

وبالانتقال تبين انفجار أسطوانة بوتاجاز بإحدى الوحدات السكنية، دون أى إصابات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.