السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«نادر فودة 7» يتصدر مبيعات دار سما للنشر بمعرض الكتاب (صور)

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

تصدرت رواية "نادر فودة 7" لليوم الثالث على التوالي مبيعات دار سما للنشر والتوزيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 وتصدر غلاف الكتاب مقدمة الدار لجذب رواد المعرض.

وشهدت رواية الإذاعي أحمد يونس منذ بداية فعاليات المعرض، إقبالًا كبيرًا خاصة بعد حفل توقيع الرواية التي عقدت أمس الجمعة. 

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وتوافد المئات اليوم السبت على معرض القاهرة الدولي للكتاب في ثالث أيامه، وسط اتخاذ إدارة المعرض لجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة والتشديد على ارتداء الكمامات الطبية خلال التجول بالمعرض.

وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ53، الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

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ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي به إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة.

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ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من 15 دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من 30 متحدثا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرا افتتاحيا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.

معرض القاهره الدولي للكتاب نادر فودة 7 أحمد يونس مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية دار سما للنشر

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

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