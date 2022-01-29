التعرف على جثة الطفل المجهول فى حادث الأوسطى بـ15 مايو

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في التعرف على جثمان الطفل المجهول في حادث الطريق الأوسطي الذي وقع أمس الأول.

وتبين أن الجثة لطفل يدعى مصطفى محمد رشاد، 16 عامًا، ومقيم بمدينة الصف التابعة لمحافظة الجيزة.

كما تبين أن المتوفي كان يعمل في مدينة بدر، عامل باليومية، وكان في طريقه للرجوع لقضاء إجازة صغيرة لزيارة أهله، ولكن القدر تسبب في وفاته بالطريق الأوسطي بـ15 مايو، في الحادث الذي وقع أمس الأول، والذي سقط فيه 10 أشخاص ما بين متوفى ومصاب.

وكان 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 7 آخرون إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى الأوسطى بمدينة 15 مايو، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من القاهرة الجديدة اتجاه مدينة 15 مايو وانتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.