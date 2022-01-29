السبت 29 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ساعة رياضة.. مراكز شباب كفر الشيخ تشارك في مبادرة «7 الصبح»

جريدة الدستور

شاركت ملاعب مراكز شباب كفر الشيخ في الرياضة الصباحية على مستوى المحافظة في مبادرة «7 الصبح»، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، والدكتور عبادة الجزار، مدير عام الإدارة العامة للبرامج البدنية بالوزارة وذلك فى ألعاب الكاراتيه، وكرة القدم، وتمرينات اللياقة البدنية، وغيرها من الألعاب الرياضية ذات الأثر الكبير على رفع المناعة.

يأتي ذلك فى إطار المبادرة التى تنفذها وزارة الشباب على مستوى الجمهورية من الملاعب المفتوحة وصالات الألعاب.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن المبادرة تستمر فى تنفيذ فعالياتها بمراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية، لتقديم مفهوم جديد للرياضة أسلوب حياة  تحت شعار: «العب رياضتك وزود مناعتك»، مشيراً إلى أنه تتم ممارسة جميع الألعاب الرياضية من لياقة بدنية، وكرة قدم، وكاراتيه، وتنس طاولة، والأنشطة الأخرى الثقافية والفنية داخل المراكز والملاعب وفق الخطة الموضوعة، مساهمة من مؤسسة الشباب والرياضة في بناء جيل سليم بدنياً وفكرياً، مناشداً أعضاء مراكز الشباب المشاركة بالتواصل مع مشرف النشاط بأقرب مركز شباب.

من جانبه، أوضح عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، أن المبادرة تحقق التواصل بين مرتادي مراكز الشباب والموهوبين من كل مكان في مصر عبر “زووم”، بتواجد مدرب رياضى لأداء التدريبات الرياضية السليمة، كذلك وضع حمية غذائية متوازنة للمشاركين سواء من الملعب أو البيت،  وتستمر فعاليات المبادرة أيام السبت، والثلاثاء، والجمعة من كل أسبوع من الساعة السابعة إلى التاسعة والنصف.

كفر الشيخ الطقس شباب رياضة الصبح

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

الصحة: نعيش ذروة الإصابة بكورونا ومتوقع استمرارها حتى منتصف فبراير

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

مصدر أمنى يكشف أكاذيب رامى شعث

«كانت بتتمرجح».. حبس عامل هتك عرض طفلة فى المعصرة

غدًا.. بحث آليات إنشاء مراكز لتجارة السلع المصرية في الرياض وجدة 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «1-4»

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

عفاف السيد

العيش عند المصريين

صور

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى