ساعة رياضة.. مراكز شباب كفر الشيخ تشارك في مبادرة «7 الصبح»

شاركت ملاعب مراكز شباب كفر الشيخ في الرياضة الصباحية على مستوى المحافظة في مبادرة «7 الصبح»، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، والدكتور عبادة الجزار، مدير عام الإدارة العامة للبرامج البدنية بالوزارة وذلك فى ألعاب الكاراتيه، وكرة القدم، وتمرينات اللياقة البدنية، وغيرها من الألعاب الرياضية ذات الأثر الكبير على رفع المناعة.

يأتي ذلك فى إطار المبادرة التى تنفذها وزارة الشباب على مستوى الجمهورية من الملاعب المفتوحة وصالات الألعاب.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن المبادرة تستمر فى تنفيذ فعالياتها بمراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية، لتقديم مفهوم جديد للرياضة أسلوب حياة تحت شعار: «العب رياضتك وزود مناعتك»، مشيراً إلى أنه تتم ممارسة جميع الألعاب الرياضية من لياقة بدنية، وكرة قدم، وكاراتيه، وتنس طاولة، والأنشطة الأخرى الثقافية والفنية داخل المراكز والملاعب وفق الخطة الموضوعة، مساهمة من مؤسسة الشباب والرياضة في بناء جيل سليم بدنياً وفكرياً، مناشداً أعضاء مراكز الشباب المشاركة بالتواصل مع مشرف النشاط بأقرب مركز شباب.

من جانبه، أوضح عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، أن المبادرة تحقق التواصل بين مرتادي مراكز الشباب والموهوبين من كل مكان في مصر عبر “زووم”، بتواجد مدرب رياضى لأداء التدريبات الرياضية السليمة، كذلك وضع حمية غذائية متوازنة للمشاركين سواء من الملعب أو البيت، وتستمر فعاليات المبادرة أيام السبت، والثلاثاء، والجمعة من كل أسبوع من الساعة السابعة إلى التاسعة والنصف.