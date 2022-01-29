«أبوالغيط» يشارك فى اجتماع تشاورى لوزراء الخارجية العرب بالكويت

يبدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم السبت، زيارة إلى دولة الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المقرر غدا /الأحد برئاسة دولة الكويت الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية .

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، في تصريح له اليوم، إن وزراء الخارجية العرب كانوا قد قرروا في وقت سابق منذ نحو عام عقد اجتماع تشاوري بشكل نصف سنوي تحت رئاسة الدولة التي تترأس الدورة الوزارية لمجلس جامعة الدول العربية ؛ وتم عقد الاجتماع التشاوري الأول لوزراء الخارجية في شهر يونيو الماضي في الدوحة خلال رئاسة دولة قطر لدورة المجلس .

وأضاف السفير زكي أن الاجتماع التشاوري الثاني لوزراء الخارحية العرب غدا ستستضيفه دولة الكويت وبرئاستها باعتبارها الرئيس الحالي لدورة مجلس الجامعة العربية.

وأوضح أن هذا الاجتماع الوزاري هو اجتماع تشاوري غير رسمي لاتصدر عنه قرارات؛ بل سيناقش الموضوعات التي ترغب أي دولة في مناقشتها دون التقيد بجدول أعمال وذلك في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين وزراء خارجية الدول العربية حول مختلف الموضوعات.

وأشار إلى أن الاجتماع أشبه بالخلوة، يحضره وزراء الخارجية وعضو من كل وفد عربي.