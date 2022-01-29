السبت 29 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أبوالغيط» يشارك فى اجتماع تشاورى لوزراء الخارجية العرب بالكويت

أبو الغيط
أبو الغيط

يبدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم السبت، زيارة إلى دولة الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المقرر غدا /الأحد برئاسة دولة الكويت الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية .
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، في تصريح له اليوم، إن وزراء الخارجية العرب كانوا قد قرروا في وقت سابق منذ نحو عام عقد اجتماع تشاوري بشكل نصف سنوي تحت رئاسة الدولة التي تترأس الدورة الوزارية لمجلس جامعة الدول العربية ؛ وتم عقد الاجتماع التشاوري الأول لوزراء الخارجية في شهر يونيو الماضي في الدوحة خلال رئاسة دولة قطر لدورة المجلس .
وأضاف السفير زكي أن الاجتماع التشاوري الثاني لوزراء الخارحية العرب غدا ستستضيفه دولة الكويت وبرئاستها باعتبارها الرئيس الحالي لدورة مجلس الجامعة العربية.
وأوضح أن هذا الاجتماع الوزاري هو اجتماع تشاوري غير رسمي لاتصدر عنه قرارات؛ بل سيناقش الموضوعات التي ترغب أي دولة في مناقشتها دون التقيد بجدول أعمال وذلك في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين وزراء خارجية الدول العربية حول مختلف الموضوعات.
وأشار إلى أن الاجتماع أشبه بالخلوة، يحضره وزراء الخارجية وعضو من كل وفد عربي.

الجامعة العربية الخارجية العرب الكويت أبو الغيط

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

الرئيس السنغالى: مصر دولة محورية للقارة الإفريقية ويستمع إليها باهتمام بالغ

أمطار ورياح وشبورة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس الـ 72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسى: مصر تدعم الرئيس السنغالى فى رئاسة الاتحاد الإفريقى

الأرصاد: منخفض جوى جديد يضرب مصر يومى الأحد والاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «1-4»

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

عفاف السيد

العيش عند المصريين

ماجد حبته

دماء «ألدو مورو» فى مزاد!

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. سنوات المحبة والرضا

محمد عبدالعزيز

مُقترح جدير بالمناقشة يليق بشهداء الوطن

صور

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى